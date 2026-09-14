UE pune limită de vârstă pe TikTok și Instagram. Bruxelles-ul pregătește KIDS Act

Potrivit unor documente pregătitoare consultate de POLITICO, noile reguli nu se vor limita la platforme precum TikTok, Instagram sau Facebook. În sfera viitoarei legislații ar urma să intre și platformele de video-sharing, jocurile online, chatboții bazați pe inteligență artificială și așa-numiții „AI companioni”, în timp ce instrumentele educaționale ar urma să fie exceptate.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene Olof Gill a confirmat luni că propunerea va fi prezentată joi.

O singură vârstă minimă pentru întreaga Uniune Europeană

Una dintre cele mai importante schimbări pregătite de Bruxelles este stabilirea unui prag minim de vârstă valabil în toate cele 27 de state membre, în locul sistemului actual în care guvernele încearcă să introducă reguli diferite.

Nivelul exact al pragului nu este încă public în documentele citate și textul poate suferi modificări până la prezentarea oficială.

Subiectul a devenit în ultimele luni unul dintre cele mai sensibile dosare digitale din UE. Președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut Ursulei von der Leyen, într-o scrisoare din 29 august, să susțină o interdicție a accesului la rețele sociale pentru copiii sub 15 ani, după ce tentativa Franței de a introduce propriile restricții a întâmpinat obstacole constituționale.

La nivel european a fost discutată însă și o variantă mai graduală. Reuters relata în iulie că experții consultați de Comisie au analizat un sistem în care copiii sub 13 ani ar putea avea doar acces limitat și supravegheat, restricțiile fiind reduse treptat odată cu vârsta.

TikTok, Instagram și alte platforme ar trebui să fie „sigure prin design”

Documentele pregătitoare prevăd și principiul „safe by design”, prin care produsele digitale utilizate de minori trebuie construite încă de la început astfel încât să reducă riscurile pentru copii.

Acest lucru ar putea pune presiune asupra unor funcționalități precum sistemele de recomandare, notificările, redarea automată, mecanismele de menținere a utilizatorilor pe platformă și alte elemente considerate susceptibile să creeze comportamente compulsive.

Tema este deja investigată la nivel european. În acest an, autoritățile și organizațiile pentru drepturi digitale au intensificat presiunea asupra marilor platforme în legătură cu mecanismele de design considerate adictive.

Noua legislație ar urma să includă și instrumente suplimentare pentru părinți și tutori.

Reguli și pentru chatboții AI și „prietenii virtuali”

Un element important este includerea inteligenței artificiale.

KIDS Act ar urma să se aplice nu doar rețelelor sociale, ci și chatboților AI și aplicațiilor de tip AI companion, servicii concepute pentru a purta conversații pe termen lung și, în unele cazuri, pentru a simula o relație personală sau emoțională cu utilizatorul.

Bruxelles-ul încearcă astfel să trateze prin același cadru o categorie de servicii care s-a extins rapid și care nu exista la aceeași scară atunci când au fost redactate principalele reguli europene pentru platformele digitale.

Instrumentele digitale utilizate exclusiv în scop educațional ar urma însă să fie exceptate.

Bruxelles-ul pregătește un sistem de control asemănător DSA și AI Act

Comisia intenționează să creeze și o nouă arhitectură de aplicare a legislației, asemănătoare celor introduse prin Digital Services Act (DSA) și AI Act.

În cazul companiilor și serviciilor considerate cu risc ridicat, Bruxelles-ul ar putea primi din nou un rol central în supraveghere.

Documentele analizate indică inclusiv posibilitatea introducerii unor taxe de supraveghere plătite de companiile vizate, după un model deja utilizat în legislația digitală europeană.

Detaliile privind sancțiunile, autoritățile responsabile și modul în care platformele vor trebui să demonstreze respectarea cerințelor urmează să fie clarificate în propunerea oficială.

UE are deja pregătit un instrument pentru verificarea vârstei

Noua legislație vine după ce Uniunea Europeană a făcut deja un pas tehnic important.

În aprilie, Ursula von der Leyen a anunțat că instrumentul european pentru verificarea vârstei este pregătit tehnic. Sistemul este conceput pentru telefoane și computere și permite utilizatorilor să confirme că au vârsta necesară fără ca platforma să primească toate datele din documentul lor de identitate.

Peste 10 țări europene au adoptat sau analizează între timp limite de vârstă pentru rețelele sociale, cele mai multe dintre propuneri situând pragul între 13 și 16 ani.

Parlamentul European s-a pronunțat anterior în favoarea unui prag de 16 ani, deși această poziție nu reprezintă în acest moment o legislație obligatorie la nivelul UE.

Copiii europeni petrec peste șase ore online în weekend

Presiunea pentru noi reguli a crescut și după publicarea datelor privind timpul petrecut de adolescenți în mediul digital.

Un sondaj prezentat de Comisia Europeană în iunie arăta că tinerii din UE petrec, în medie, aproximativ 4,5 ore online într-o zi de școală și peste șase ore pe zi în weekend. Comisia a constatat și o legătură între vârsta la care copiii încep să folosească rețelele sociale și timpul total petrecut în fața ecranelor.

În iulie, grupul special de experți înființat de Ursula von der Leyen pentru siguranța copiilor online și-a prezentat raportul final. Printre temele analizate s-au numărat un prag comun european de vârstă pentru social media, efectele rețelelor sociale, jocurilor și instrumentelor AI asupra copiilor și responsabilitatea companiilor tehnologice.

KIDS Act va transforma o parte dintre aceste recomandări într-o propunere legislativă.

Textul prezentat joi nu va intra însă imediat în vigoare. Propunerea Comisiei va trebui negociată și aprobată de Parlamentul European și de statele membre în Consiliul UE, ceea ce deschide o negociere importantă atât asupra vârstei minime, cât și asupra modului în care aceasta va fi verificată.