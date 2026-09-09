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Întârzieri la frontieră din cauza unor probleme tehnice ale sistemelor din Republica Moldova

Călătorii care intenționează să treacă granița cu Republica Moldova au parte de timpi de așteptare mai mari, a anunțat, miercuri, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași.
Întârzieri la frontieră din cauza unor probleme tehnice ale sistemelor din Republica Moldova
Sursă foto: Facebook
Daiana Rob
09 sept. 2026, 10:41, Social
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„​Călătorii care intenționează să treacă granița în această dimineață trebuie să aibă în vedere întârzieri la control. Bazele de date ale autorităților din Republica Moldova sunt nefuncționale începând cu ora 06:30 (09.09.2026), din cauza unor probleme tehnice”, transmite ITPF Iași.

Potrivit polițiștilor ieșeni, verificările se fac manual în acest moment. Procesul de control s-a reluat și a început traversarea mijloacelor de transport.

În ceea ce privește situația pe puncte de trecere, la ieșirea din România spre Republica Moldova se procesează în mod normal pe partea română, dar vehiculele așteaptă pe teritoriul Republicii Moldova.

În vama Albița și Galați, șoferii care trec granița din România sunt nevoiți să aștepte până când autoritățile din Republica Moldova vor remedia defecțiunile.

​„Recomandăm șoferilor și pasagerilor să consulte aplicațiile de monitorizare a traficului la frontieră”, transmite IPTF Iași.

Miercuri, Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunța că este vorba despre o problemă tehnică la nivelul unui sistem informatic utilizat în procesul de control.

„Până la remedierea acesteia, a fost dispusă aplicarea procedurilor alternative de înregistrare, astfel încât traficul de călători și mijloace de transport să nu fie sistat.

Specialiștii lucrează pentru restabilirea funcționalității sistemului, iar despre evoluția situației vom reveni cu actualizări”, informa, miercuri dimineață, Serviciul Vamal al Republicii Moldova. 

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