Costul cutremurător al războaielor de după 11 septembrie: milioane de morți și o notă de plată de 8.000 de miliarde de dolari

La mai puțin de o lună după 11 septembrie, Statele Unite au invadat Afganistanul. Talibanii au fost înlăturați rapid de la putere, însă conflictul a continuat aproape 20 de ani. Proiectul Costs of War al Universității Brown, citat de Al Jazeera, estimează aproximativ 176.000 de decese directe în Afganistan. Foametea, bolile și lipsa tratamentului au provocat alte sute de mii de victime.

În 2003, SUA au invadat Irakul, după ce administrația americană a susținut că regimul lui Saddam Hussein deținea arme de distrugere în masă. Aceste arme nu au fost niciodată găsite. Costs of War estimează aproximativ 315.000 de decese directe în războiul din Irak. Pentru cei care au trăit acele momente, războiul a însemnat bombardamente, frică și dispariția unor membri ai familiilor. „Totul s-a schimbat”, își amintește Omar, un irakian care avea 18 ani când a început invazia.

Războaiele nu s-au limitat doar pe frontul conflictelor

SUA au desfășurat în paralel campanii aeriene și atacuri cu drone în Pakistan, Yemen și Somalia, dar și în Afganistan, Irak și Siria. Bureau of Investigative Journalism a înregistrat 423 de atacuri americane în Pakistan, soldate cu aproximativ 2.499-4.001 morți, inclusiv între 424 și 966 de civili.

În Yemen au fost documentate cel puțin 186 de atacuri și raiduri, cu minimum 853 de persoane ucise, dintre care 158 de civili. În Somalia, între 2001 și 2016, au fost înregistrate 19-23 de atacuri, soldate cu 188-276 de morți. În campania împotriva Statului Islamic din Irak și Siria, estimările privind victimele civile au fost, de asemenea, mult mai mari decât bilanțurile oficiale.

Peste 38 de milioane de oameni și-au pierdut casele

Costs of War estimează că peste 38 de milioane de persoane din Afganistan, Irak, Pakistan, Yemen, Somalia, Filipine, Libia și Siria au fost strămutate în urma războaielor de după 11 septembrie. Pentru unii, strămutarea a durat decenii. În Irak, peste un milion de persoane sunt încă strămutate la mai bine de 20 de ani de la invazie. În Afganistan, milioane de oameni au continuat să traverseze frontierele în urma conflictului și a crizelor economice și umanitare care au urmat.

Și americanii au plătit un preț

Peste 800.000 de militari americani au servit în Afganistan. Aproximativ 2.500 au fost uciși și 20.000 răniți. În războiul din Irak, 3.481 de militari americani au murit, iar peste 31.000 au fost răniți. Costurile au continuat și după întoarcerea soldaților acasă.

Costs of War estimează că îngrijirea veteranilor războaielor de după 11 septembrie ar putea ajunge la 2,2-2,5 trilioane de dolari până în 2050. Stephanie Savell, directoarea proiectului, afirmă că de patru ori mai mulți militari și veterani americani au murit prin suicid decât au fost uciși în luptă în aceste războaie.

Nota de plată: cel puțin 8 trilioane de dolari

Statele Unite au cheltuit aproximativ 5,8 trilioane de dolari pentru războaiele de după 11 septembrie. La această sumă se adaugă aproximativ 2,2 trilioane de dolari pentru îngrijirea veteranilor în următoarele decenii. Totalul ajunge astfel la cel puțin 8 trilioane de dolari. Potrivit Costs of War, până în 2030 SUA ar putea ajunge să plătească pentru dobânzile aferente acestor datorii o sumă comparabilă cu cea cheltuită efectiv pentru războaie.