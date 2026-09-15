Rebelii Houthi atacă din nou Arabia Saudită cu zeci de rachete și drone. 13 civili au fost răniți, negocierile pentru Strâmtoarea Ormuz au fost amânate

Rebelii Houthi, grupare susținută de Iran, au anunțat luni că au lansat zeci de rachete și drone asupra unei baze aeriene saudite din Khamis Mushait, în sudul Arabiei Saudite, anunță Reuters. Gruparea a susținut că a vizat hangare pentru avioane, sisteme radar, piste și depozite de muniție, ca represalii pentru bombardamentele efectuate de Arabia Saudită în Yemen.

Coaliția condusă de Arabia Saudită a anunțat că 13 civili au fost răniți în atacuri. Autoritățile saudite au emis alerte de urgență în Khamis Mushait și în alte trei orașe din sudul țării.

În paralel, forțele saudite și cele ale guvernului yemenit recunoscut internațional și-au intensificat atacurile aeriene asupra pozițiilor Houthi, inclusiv în zona portului Mocha, la Marea Roșie.

Oficiali yemeniți citați de Reuters afirmă însă că rebelii controlează în continuare aproape întreaga coastă vestică a Yemenului.

Presiune suplimentară asupra exporturilor de petrol

Situația este cu atât mai importantă pentru piețele petroliere cu cât Houthi au ocupat recent insula Perim, aflată la intrarea în Marea Roșie. În același timp, conducta East-West a Arabiei Saudite a fost scoasă din funcțiune după un atac aerian de joi. Riyadhul a acuzat miliții susținute de Iran în Irak.

Conducta, lungă de aproximativ 1.200 de kilometri, transportă petrol din zona Golfului către porturile saudite de la Marea Roșie și a fost construită tocmai pentru a permite Arabiei Saudite să evite Strâmtoarea Ormuz în perioade de criză.

Traderii estimează că o oprire prelungită ar putea afecta până la 4% din oferta mondială de petrol, într-un moment în care traficul prin Strâmtoarea Ormuz este deja grav perturbat.

Prețul petrolului a crescut cu peste 4% luni, înainte ca avansul să se reducă la aproximativ 1% la închiderea ședinței.

SUA incă ezită să intervină direct

Conflictul pune și administrația Trump într-o poziție dificilă. Potrivit unor surse citate de presa internațională, Washingtonul a rezistat până acum solicitărilor saudite pentru o intervenție militară directă împotriva rebelilor, oferind în schimb sprijin în materie de informații.

Donald Trump a declarat că a discutat cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman și că rebelii Houthi au contactat, la rândul lor, Washingtonul, cerându-i să nu se implice în conflict.

Negocierile privind Strâmtoarea Ormuz, amânate

În acest moment, diplomația din regiune a primit o nouă lovitură. Oman urma să găzduiască luni o întâlnire între Iran și statele din Golf, destinată negocierilor privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Reuniunea a fost însă amânată. Iranul a afirmat că amânarea a fost solicitată de Arabia Saudită. Teheranul susține în continuare că nu vor exista negocieri până când condițiile sale nu sunt acceptate.

Strâmtoarea Ormuz transporta înaintea războiului aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol, iar închiderea sa prelungită reprezintă una dintre principalele amenințări pentru aprovizionarea energetică globală.

Situația maritimă rămâne, de asemenea, neclară. Iranul susține că petrolierul El Gaia a fost lovit de mine marine într-o zonă interzisă, în timp ce Comandamentul Central al SUA afirmă că nava a fost lovită de o rachetă iraniană luna trecută. Organizația Maritimă Internațională a confirmat că nava a fost avariată sâmbătă și că doi membri ai echipajului sunt dați dispăruți, fără să precizeze cauza.