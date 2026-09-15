Curtea Supremă a SUA blochează planul lui Trump privind votul prin corespondență | Este o lovitură pentru Casa Albă înaintea alegerilor

Decizia reprezintă un nou obstacol pentru administrația Trump, care susține de mult timp că votul prin poștă favorizează fraudele electorale.

Judecătorii Curții Supreme a SUA au menținut ordinul unui tribunal federal care a blocat temporar noile reguli pregătite de Serviciul Poștal al SUA (USPS). Măsurile ar fi introdus condiții suplimentare pentru expedierea buletinelor de vot prin corespondență.

„Noile reguli ar fi arbitrare”

Totuși, disputa nu s-a încheiat. Judecătorul conservator Brett Kavanaugh a votat pentru menținerea blocajului, dar a lăsat deschisă posibilitatea ca, într-o etapă ulterioară, să susțină administrația Trump.

Kavanaugh a apreciat că există argumente potrivit cărora Serviciul Poștal are autoritatea legală de a adopta noile reguli. El a considerat însă că aplicarea lor la alegerile din 2026 ar fi arbitrară și ar putea produce efecte nedrepte.

Judecătorii conservatori Samuel Alito și Clarence Thomas au fost în dezacord cu majoritatea.

Ei au susținut că demersul împotriva ordinului lui Trump are șanse mici de succes în cele din urmă și au apărat autoritatea largă a Serviciului Poștal asupra regulilor privind distribuirea corespondenței.

23 de state au dat în judecată administrația Trump

Trump a semnat în martie un ordin executiv prin care a cerut USPS să pregătească noi reguli pentru buletinele de vot trimise prin poștă. Printre propuneri se afla și obligația ca alegătorii să apară pe liste întocmite la nivelul fiecărui stat.

Administrația Trump a susținut că măsurile combat frauda și protejează integritatea alegerilor. Criticii au argumentat însă că președintele depășește atribuțiile guvernului federal și interferează cu dreptul statelor de a organiza alegerile.

Douăzeci și trei de state și Washington D.C. au contestat ordinul în instanță

Judecătoarea federală Indira Talwani a blocat măsurile pe 4 septembrie. Ea a avertizat că schimbarea regulilor cu puțin timp înaintea alegerilor ar putea priva unii alegători de dreptul de a vota.

Sindicatul angajaților poștali a atras atenția și asupra problemelor practice. Funcționarii nu ar fi avut suficient timp pentru instruirea necesară, iar o organizație pentru securitate națională a avertizat că noile reguli ar putea crea probleme pentru militarii americani aflați în străinătate.

Miza este importantă: aproximativ 30% dintre alegătorii americani au votat prin corespondență la alegerile generale din 2024.

Pentru Trump, este deja a doua confruntare majoră cu Curtea Supremă pe tema votului prin poștă în acest an. În iunie, judecătorii au decis că statele pot număra buletinele expediate până în ziua alegerilor, chiar dacă acestea ajung după închiderea secțiilor de votare.