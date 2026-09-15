Peste 200 de cineaști israelieni sar în apărarea creatorilor documentarului despre Gaza | Ministrul israelian al Culturii cataloghează acest lucru drept „un act de trădare”

Peste 200 de cineaști israelieni au semnat o petiție prin care își exprimă sprijinul pentru regizorii Yuval Abraham și Rachel Szor, autorii documentarului „NAZA”, după ce filmul și creatorii săi au ajuns în centrul unor atacuri politice și al unor amenințări, potrivit Reuters.

Printre semnatari se află nume importante ale cinematografiei israeliene, precum Ari Folman, Shlomi Elkabetz, Ran Tal și Michal Aviad.

Petiția apare după ce „NAZA” a primit Premiul Special al Juriului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția.

„Un act de trădare”

Mesajul cineaștilor este unul direct: arta și jurnalismul au rolul de a arăta realitatea unei societăți, inclusiv atunci când imaginile și poveștile prezentate provoacă disconfort.

Controversa a crescut după declarațiile ministrului israelian al Culturii și Sportului, Miki Zohar. Acesta a calificat munca celor doi cineaști drept un act de „trădare” și a spus că va încerca să le retragă cetățenia israeliană.

Ministrul nu poate însă să ia singur o asemenea decizie. Retragerea cetățeniei ar necesita o procedură legală și implicarea autorităților competente și a instanțelor.

Documentarul, produs de The Guardian și JW Films, se bazează pe interviuri cu 24 de persoane anonime din armata și serviciile secrete israeliene.

Acestea vorbesc despre operațiunile militare din Gaza și descriu modul în care ar fi fost folosite sisteme de supraveghere și inteligență artificială pentru identificarea unor ținte.

Armata israeliană respinge acuzațiile

Potrivit realizatorilor, filmul urmărește să examineze politici, ordine și practici instituționale, nu să pună accentul pe presupuse abateri individuale ale unor soldați.

Armata israeliană respinge acuzațiile prezentate în documentar. Reprezentanții săi au pus la îndoială credibilitatea mărturiilor anonime și au negat că inteligența artificială ar decide ce ținte sunt atacate.

Potrivit armatei, aceste decizii sunt luate de oameni și trebuie să respecte regulile și directivele militare.

Arta, ca spațiu al adevărului greu de crezut

Pentru Abraham și Szor, controversa nu este însă o experiență nouă.

Cei doi au lucrat anterior la „No Other Land”, documentarul premiat cu Oscar realizat alături de cineaștii palestinieni Basel Adra și Hamdan Ballal.

Acum, peste 200 de colegi israelieni au ales să le fie alături.

Într-o perioadă în care războiul din Gaza a împărțit profund societatea israeliană, petiția lor transmite un mesaj simplu: cinematografia poate deveni și un spațiu în care o societate își privește propriile decizii, chiar și atunci când adevărul prezentat este greu de acceptat.