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Emmy 2026 | Cele mai frumoase apariții de la marea sărbătoare a televiziunii

A fost seara în care starurile televiziunii au lăsat pentru câteva ore personajele din seriale în urmă și au venit la Los Angeles pentru una dintre cele mai așteptate seri ale anului. Cea de-a 78-a ediție a premiilor Emmy a adus la Peacock Theater actori, prezentatori și vedete care au transformat covorul roșu într-un adevărat spectacol al eleganței.
Emmy 2026 | Cele mai frumoase apariții de la marea sărbătoare a televiziunii
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Luiza Moldovan
15 sept. 2026, 01:18, Cultură-Media
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Printre primele vedete care au ajuns la eveniment s-au numărat Adam Brody, Luke Tennie, Mark Tallman, Derek Hough, Supriya Ganesh, Matty Matheson, Louisa Jacobson și Abby Elliott, relatează People.

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Fiecare a venit cu propriul stil, de la ținute clasice și elegante până la apariții mai relaxate și moderne.

O seară importantă pentru vedetele de televiziune

Emmy-urile au celebrat cele mai bune producții de televiziune ale ultimului an, iar atmosfera de sărbătoare s-a simțit încă de la primele apariții.

Gazda ediției din acest an a fost Mariska Hargitay, cunoscută publicului din „Law & Order: SVU”. Actrița, care are deja trei trofee Emmy, a avut misiunea de a conduce una dintre cele mai importante seri din industria americană de televiziune.

Pe lista prezentatorilor s-au aflat nume precum Zendaya, Sally Field, Keke Palmer, Sarah Michelle Gellar și Jon Hamm.

Adam Brody și Abby Elliott, printre vedetele care au atras atenția

Adam Brody a fost unul dintre primii actori care au pășit pe covorul roșu.

Actorul a venit la gală într-o apariție elegantă, potrivită pentru o seară dedicată celor mai mari nume ale televiziunii.

Și Abby Elliott a fost prezentă la eveniment, după un weekend aglomerat pentru vedetele de la Hollywood.

Actrița se numără printre numele asociate unuia dintre proiectele care au atras atenția în această perioadă.

Luke Tennie, Mark Tallman și Louisa Jacobson au completat lista aparițiilor de pe covorul roșu, fiecare cu o abordare proprie a stilului de gală.

De la costume elegante la ținute cu personalitate

Covorul roșu de la Emmy nu înseamnă doar rochii spectaculoase.

Și costumele bărbătești au avut un loc important, iar vedetele au ales croieli și detalii care le-au oferit ținutelor o notă personală.

Derek Hough a fost printre vedetele care au ajuns la eveniment, în timp ce Matty Matheson a mizat pe un stil care îi reflectă personalitatea și imaginea publică.

Pentru Supriya Ganesh, apariția a fost una dintre ocaziile importante ale serii, iar fotografii au surprins-o înainte de intrarea în sală.

„The Pitt”, în centrul atenției

Dincolo de modă și de fotografiile de pe covorul roșu, marea miză a serii a fost, bineînțeles, competiția pentru premiile Emmy.

The Pitt” a pornit cu cele mai multe nominalizări majore, 12, dintre care opt la categoriile de interpretare. Ultimul sezon din „Hacks” și „Widow’s Bay” au primit câte șapte nominalizări majore.

Așa că, înainte ca trofeele să ajungă în mâinile câștigătorilor, vedetele au avut ocazia să se bucure de o seară în care televiziunea, moda și spectacolul s-au întâlnit pe același covor roșu.

Iar pentru public, parada vedetelor a oferit unul dintre acele momente plăcute în care contează mai puțin competiția și mai mult bucuria de a-i vedea, pentru o seară, pe actorii preferați într-o atmosferă de sărbătoare.

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