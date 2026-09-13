Céline Dion a revenit pe scenă. VIP-uri din toate colțurile lumii, la primul ei concert de la Paris

Niciodată până acum un concert la Paris nu a reunit atâtea vedete internaționale.Sâmbătă seara, pentru primul concert parizian al lui Céline Dion, fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama, a traversat Atlanticul și și-a ocupat locul în public cu discreție absolută. Oprah Winfrey, vedeta prezentatoare de televiziune americană, a stat vizavi de Céline în tribune, relatează Le Figaro.

Animatorul Disney Andreas Deja (Frumoasa și Bestia, Regele Leu, Mica Sirenă, Aladdin) a călătorit din Los Angeles – o călătorie dus-întors de peste 20 de ore – special pentru a-și aplauda idolul. Cântăreața country canadiană Shania Twain a făcut și ea călătoria, la fel ca și cei trei fii ai lui Céline, René-Charles, Nelson și Eddy, și fratele ei, Michel.

Primul concert live al lui Céline Dion în mai bine de șase ani

Céline Dion a plâns pe scenă la Paris în timp ce susținea primul ei concert live în mai bine de șase ani, după o pauză lungă pentru probleme de sănătate, potrivit The Guardian.

Adresându-se publicului la spectacolul cu casa închisă sâmbătă, Dion vizibil emoționată le-a spus că este „uimitor că suntem cu toții împreună”.

Ea a adăugat: „Am făcut o promisiune. Am promis să mă întorc și să fiu din nou pe scenă. Iată-mă cântând pentru voi și cântând pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul și răbdarea voastră. Sunt tot ce sunt pentru că mă iubiți.”

Diagnosticată cu o boală rară

Ultima dată când a interpretat un set complet a fost în 2020, ca parte a turneului său Courage, dar nu a putut continua etapa nord-americană planificată pentru 2022, după ce a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide (SPS) în 2022.

SPS este o tulburare neurologică autoimună rară care provoacă adesea rigiditate musculară și spasme dureroase de severitate variabilă, cauzate de atacul eronat al organismului asupra celulelor nervoase sănătoase. Nu există un tratament cunoscut pentru această afecțiune.

După ce a fost diagnosticată, Dion s-a retras din lumina reflectoarelor și a mai cântat doar de trei ori pentru scurt timp de atunci: la un spectacol virtual la un eveniment caritabil pentru lucrătorii din domeniul sănătății în timpul pandemiei de Covid în 2020, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară din 2024 de la Paris, unde a cântat piesa „Hymne à l’amour” a lui Édith Piaf, și la finalul spectacolului creatorului de modă Elie Saab de la Riyadh, Arabia Saudită, mai târziu în același an.

Cerere mare de bilete

Spectacolul de la Paris este primul dintre cele 26 de spectacole pe care Dion urmează să le susțină în arenă, numărul acestora crescând de la 10, inițial datorită cererii mari de bilete. Dion și-a anunțat pentru prima dată revenirea pe 30 martie, de ziua ei de naștere, toate biletele pentru spectacole – estimate la aproximativ 1.170.000 – epuizându-se în câteva ore de la punerea în vânzare. Se pare că peste 9 milioane de fani au încercat să le cumpere.