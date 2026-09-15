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Mihai Fifor, reacție dură după violențele de la protestul fermierilor: Opriți-vă! Nu vă jucați cu focul! Ticăloșilor!

Deputatul PSD Mihai Fifor a reacționat vehement în urma degenerării în violențe a protestului organizat în București de fermieri și crescători de animale. Acesta a cerut identificarea și pedepsirea „fără jumătăți de măsură” a manifestanților care au atacat forțele de ordine.
Mihai Fifor, reacție dură după violențele de la protestul fermierilor: Opriți-vă! Nu vă jucați cu focul! Ticăloșilor!
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
15 sept. 2026, 15:30, Politic
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Mihai Fifor a condamnat transformarea manifestației într-un conflict cu jandarmeria, subliniind că fermierii aveau dreptul să protesteze pașnic și să își exprime nemulțumirile. 

„Oricine încearcă deturnarea protestului pașnic al fermierilor este pur și simplu iresponsabil. Opriți-vă! Nu vă jucați cu focul! Ticăloșilor! Fermierii aveau dreptul să protesteze pașnic și să își strige nemulțumirile. Nimeni nu are dreptul să transforme protestul lor legitim într-un pretext pentru provocări și violență”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de social-democrat. 

Apel la sancțiuni

Deputatul a solicitat o reacție fermă din partea autorităților față de cei responsabili pentru  transformarea manifestației în una violentă. 

„Cei vinovați de deturnarea protestului și de violențele împotriva jandarmilor trebuie identificați de urgență și trebuie să plătească! Fără excepții, fără protecție și fără jumătăți de măsură! Oricine ar fi ei și indiferent în numele cui acționează!”, a notat Fifor. 

Liderul social-democrat a subliniat că violența „nu are absolut nicio justificare” și nu poate fi tolerată. 

„Violența nu are absolut nicio justificare și nu poate fi tolerată. Un protest legitim al fermierilor nu trebuie confiscat de nimeni și transformat într-o confruntare cu forțele de ordine” a conchis Mihai Fifor. 

Tensiuni și ciocniri în stradă

Reacția oficialului a venit după ce fermieri și crescători de animale din mai multe zone ale țării s-au mobilizat marți pentru un protest în București. 

Situația a degenerat în timpul protestului, unde au loc ciocniri între protestatari și jandarmi, după ce o parte dintre manifestanți au forțat dispozitivul forțelor de ordine. 

O parte dintre cei prezenți au început să arunce cu pietre, sticle și alte obiecte spre forțele de ordine și Jandarmeria a anunțat că a intervenit pentru extragerea mai multor persoane care au instigat la violență. 

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