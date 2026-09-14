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Victor Alistar critică întâlnirea Bolojan–șefa CCR: „Între patru ochi, în timpul procedurii”

Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), critică întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
Victor Alistar critică întâlnirea Bolojan–șefa CCR: „Între patru ochi, în timpul procedurii”
Victor Alistar. Sursa foto: Facebook/Înalta Curte de Casație și Justiție
Cezar Moldovan
14 sept. 2026, 22:29, Politic
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Victor Alistar a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, în condițiile în care CCR are încă în curs de soluționare un conflict juridic dintre Guvern și Înalta Curte.

Pe 2 iulie, Ilie Bolojan a anunțat sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională dintre Guvern și ÎCCJ, în legătură cu plata unor restanțe salariale din justiție. CCR nu a soluționat încă sesizarea, pronunțarea fiind amânată pentru 23 septembrie.

„Conflictul de natură constituțională între puterile statului nu este declarat de Guvern, ci de primul-ministru, ca funcție, el e titularul solicitării (…) Deci, în declanșarea conflictului, titularul sesizării este în cazul de față domnul Ilie Bolojan. A anunțat public pe 2 iulie declanșarea conflictului cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Raportor era doamna Tănăsescu. Pe 14 august s-au întâlnit”, a declarat Victor Alistar la România TV.

Alistar: Reclamantul se întâlnește cu judecătorul cauzei

Purtătorul de cuvânt al ÎCCJ susține că problema este faptul că Bolojan s-a întâlnit cu Simina Tănăsescu în timpul procedurii și în lipsa celeilalte părți.

„O parte din dosar, reclamantul, se întâlnește cu judecătorul cauzei, jurisdicție constituțională, cu judecătorul cauzei, să ne înțeleagă lumea, în lipsa celeilalte părți, între patru ochi, într-un tête-à-tête, pe o explicație care nu are legătură cu competențele primului-ministru. Primul-ministru și Guvernul nu administrează Palatul Parlamentului, ci Camera Deputaților sau Senatul are și el folosința unor încăperi, deci în niciun caz nu putea să fie acela subiectul, că era în afara competențelor lor”, a spus Alistar.

Acesta a precizat că Înalta Curte a cerut explicații publice în legătură cu întâlnirea.

„O întâlnire conspirativă între patru ochi, care nu s-a desfășurat nici la sediul Curții Constituționale, nici la sediul Guvernului. În atare situație noi, fără să facem niște procese de intenție, am solicitat explicații publice, dar convingătoare să fie (…) Și atunci noi am cerut aceste lămuriri pentru că imaginați-vă că o parte, reclamantul, se întâlnește cu judecătorul cauzei, judecătorul raportor, sigur, tot plenul este acolo, șeful instituției, înainte de a se da soluția pe respectiva sesizare, adică în timpul procedurii. Că altfel întâlniri instituționale pot exista. Dar atunci îți iei niște măsuri de prevedere. Ăsta a fost motivul pentru care noi am reacționat”, a afirmat purtătorul de cuvânt al ÎCCJ.

Întâlnirea dintre Bolojan și Simina Tănăsescu a provocat reacții în justiție

Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc pe 14 august, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Informațiile despre întrevedere au provocat controverse și pentru că aceasta a avut loc cu trei zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra Legii integrității.

Curtea Constituțională a transmis, după apariția informațiilor despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, că întrevederea a vizat exclusiv aspecte administrative și de organizare.

„În exercitarea acestor atribuții, întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”, a transmis CCR.

Înalta Curte a cerut însă „clarificarea imediată și completă” a circumstanțelor întâlnirii, apreciind că explicațiile oferite nu înlătură îngrijorările privind independența, imparțialitatea și transparența.

Ilie Bolojan a respins criticile și a declarat că „se încearcă să se facă din țânțar armăsar”. Prim-ministrul a susținut că este normal ca persoanele care ocupă funcții publice să aibă întâlniri cu reprezentanții altor instituții pentru rezolvarea unor probleme administrative.

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