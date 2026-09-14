Alexandru Nazare, după scăderea ratei inflației: Direcția este cea bună. Este obligatoriu să continuăm eforturile de corecție

Cea mai rapidă scădere a inflației din ultimii ani

„Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat o corecție fiscală dificilă, dar necesară. Primele rezultate sunt acum vizibile în datele economice. Rata anuală a inflației a coborât la 6,2% în august, de la 8,2% în iulie și peste 10% în iunie. Este cea mai rapidă decelerare din ultimii ani”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Alexandru Nazare.

Ministrul a mai anunțat că prețurile de consum, fără combustibili, au scăzut în august cu 0.08% față de luna precedentă, în timp ce prețurile alimentelor au înregistrat o scădere de 0.7%. Referitor la piața carburanților, acesta a precizat că scumpirile înregistrate sunt cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, declanșat la finalul lunii februarie, care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, un punct tranzitat de 20% din fluxul internațional de petrol.

Deficit în scădere și avans al investițiilor

„În primele 7 luni ale acestui an, deficitul bugetar este cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei. Am redus dezechilibrul fără a opri șantierele”, a precizat Nazare.

Eforturile trebuie continuate

Ministrul a spus că scăderea din august nu indică o reducere a prețurilor la nivelurile de dinaintea crizelor, ci doar o încetinire a ritmului de scumpire, motiv pentru care guvernul nu poate renunța la politicile de prudență.

„Ştim că românii resimt în continuare nivelul ridicat al prețurilor și pierderea de putere de cumpărare acumulată în ultimii ani. De aceea, este obligatoriu să continuăm eforturile de corecție. Media inflației în ultimele 12 luni este de aproape 9,5%, iar aceasta se vede în facturi și la raft”, a mai notat ministrul.

„Direcția este cea corectă, iar datele la zi o confirmă acum, nu doar prognozele. Dezinflația și corecția deficitului sunt două fețe ale aceluiași proces. Continuarea lui înseamnă disciplină pe partea de cheltuieli”, a mai transmis Nazare

Mesajul ministrului a venit după ce Insitutul Național de Statistică a publicat vineri datele privind inflația. Rata anuală a scăzut la 6,2% în luna august, de la 8,2% în iulie.