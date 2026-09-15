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Un centru naval NATO va fi construit lângă granița Rusiei. UE alocă 100 de milioane de euro

UE alocă 100 de milioane de euro pentru transformarea unui port baltic din apropierea Rusiei într-un centru naval NATO
Un centru naval NATO va fi construit lângă granița Rusiei. UE alocă 100 de milioane de euro
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
15 sept. 2026, 16:36, Politic
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UE a aprobat o investiție de 100 de milioane de euro pentru transformarea unui port baltic din apropierea Rusiei într-un centru naval NATO. Potrivit The Kyiv Independent, Banca Europeană de Investiții (BEI) a aprobat un împrumut de 100 de milioane de euro pentru a pregăti portul Klaipeda de la Marea Baltică să găzduiască nave NATO.

BEI este brațul financiar al Uniunii Europene și a susținut mai multe investiții care au scopul de a ajuta Ucraina și de a consolida apărarea europeană.

Portul lituanian Klaipeda este situat într-o poziție strategică pe coasta Mării Baltice, la aproximativ 50 de kilometri nord de exclava rusă Kaliningrad și la trei ore și jumătate de mers cu mașina de frontiera estică a UE și NATO.

„Puține proiecte ilustrează prioritățile Europei la fel de clar precum Portul Klaipeda”, a declarat vicepreședintele BEI, Karl Nehammer.

Terminalul civil pentru nave de croazieră urmează să fie modernizat pentru a permite acostarea navelor NATO, în scopul îmbunătățirii logisticii de apărare a Flancului Estic.

Portul NATO face parte din rețeaua Trans-European Transport Network

Portul Klaipeda face parte din rețeaua de transport Trans-European Transport Network (TEN-T) a UE, care cuprinde zece rute transcontinentale identificate ca fiind importante din punct de vedere strategic. Acestora li se adaugă o listă de proiecte menite să îmbunătățească transportul civil și militar până în 2030.

Unele proiecte nu vor fi finalizate la timp. De exemplu, proiectul Rail Baltica, menit să conecteze capitalele baltice Tallinn și Vilnius, se confruntă cu întârzieri.

La Bruxelles, Parlamentul European și țările UE negociază o nouă lege privind mobilitatea militară, care vizează eliminarea obstacolelor naționale în calea deplasării mai rapide a trupelor și echipamentelor pe continent.

Unele dintre dezbaterile privind această lege vizează măsura în care ar trebui inclusă Ucraina, atât în calitate de țară care primește sprijin militar din partea UE, cât și ca potențial viitor stat membru.

Finanțarea BEI pentru Klaipeda va acoperi aproape jumătate din costul total al proiectului, de 201 milioane de euro. Restul fondurilor va proveni din contribuții ale UE și ale țărilor membre.

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