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Cătălin Predoiu: Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redate circulației, iar ordinea publică a fost restabilită

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redate circulației. El a mulțumit forțelor MAI pentru intervenția pe care o consideră profesionistă, din timpul protestelor de marți, din București.
Cătălin Predoiu: Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redate circulației, iar ordinea publică a fost restabilită
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
15 sept. 2026, 22:27, Social
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Cătălin Predoiu a anunțat marți seară printr-o postare pe Facebook redeschiderea circulației în zona în care a avut loc protestul fermierilor. Ministrul interimar de Interne a mulțumit Jandarmeriei și altor forțe ale MAI care au intervenit. El face apel la calm și la manifestare pașnică.
„Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redate circulației, iar ordinea publică a fost restabilită.
Mulțumesc jandarmilor și celorlalte structuri și forțe ale MAI care au acționat integrat astăzi, cu calm, reținere și profesionalism. MAI respectă drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv dreptul la protest pașnic și libertatea de exprimare, exercitate în cadrul și în limitele legii în vigoare.
Reiterez apelul la calm și la manifestarea pașnică în cadrul protestelor autorizate legal, apel făcut încă de ieri și pe tot parcursul zilei de astăzi de către purtătorii de cuvânt și reprezentanții Jandarmeriei Române și Poliției Române. Mulțumesc, în egală măsură, cetățenilor care au înțeles să protesteze pașnic”, a transmis ministrul de Interne.

În același mesaj, Cătălin Predoiu atrage atenția că încălcarea legii este inacceptabilă iar vinovații vor fi trași la răspundere.
„Cei care au încălcat legea au fost și vor fi, în continuare, supuși procedurilor legale. Acțiunea noastră continuă. Violența, agresarea forțelor de ordine și transformarea unui protest într-o confruntare de stradă nu pot fi acceptate. Democrația înseamnă libertate, dar înseamnă, în egală măsură, respectarea legii, a celorlalți cetățeni și a regulilor care protejează comunitatea”, a mai precizat Predoiu.
Ministrul interimar precizează în final că structurile MAI sunt mobilizate pentru protecția cetățenilor, inclusiv a celor care protestează pașnic, a comunităților, a liniștii și ordinii publice și vor continua să acționeze integrat și coordonat pentru îndeplinirea acestor obiective.

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