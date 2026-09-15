Bolojan, mesaj după protestul fermierilor: „Nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice”

„Simțim cu toții tensiunea din societate, prinsă între crize suprapuse care par că nu se mai termină”, a scris Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Premierul a subliniat că protestele pașnice sunt legitime într-o societate democratică, dar a condamnat violențele și instigarea la violență.

„Protestele pașnice sunt o manifestare a democrației. Nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență. Cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înțeleagă că nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice”, a afirmat Bolojan.

Bolojan a făcut apel la unitate, răbdare și încredere.

„Nu ne putem permite să ne pierdem unii de alții. Reușim doar împreună, cu răbdare, cu înțelepciune și cu încredere. Cu toții ne dorim același lucru: o Românie mai bună pentru fiecare”, a continuat premierul.

Bolojan a mai transmis că Guvernul ascultă societatea și încearcă să răspundă concret, în măsura în care este posibil.

„Vă asigur că atât eu, cât și Guvernul, facem cu bună-credință și responsabilitate tot ceea ce ne stă în putere pentru ca România să traverseze cât mai bine această perioadă. Ascultăm societatea și răspundem concret, în măsura în care este posibil și întotdeauna în interesul țării”, a mai scris premierul.

Câteva mii de fermieri au protestat marți în Piața Victoriei, nemulțumiți de situația din agricultură și zootehnie. Manifestația a fost marcată de violențe și confruntări cu forțele de ordine, iar mai multe persoane au fost rănite și duse la poliție.