AUR: Fermierii trebuie ascultați, nu întâmpinați cu gaze lacrimogene / Bolojan trebuie să vorbească direct cu fermierii

„Imaginile din Piața Victoriei ne întorc la 10 august. Fermierii trebuie ascultați, nu întâmpinați cu gaze lacrimogene. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei este inacceptabil. Au existat persoane care au forțat cordoanele și au recurs la violență, iar acestea trebuie identificate și sancționate individual. Nimic nu justifică însă o reacție care ajunge să afecteze o mulțime întreagă”, susține formațiunea politică într-un comunicat.

Practic, partidul acuză că Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene asupra întregii mulțimi de crescători de oi din Piața Victoriei, și nu doar a persoanelor violente din rândul manifestanților.

„Jandarmii au folosit gaze lacrimogene în centrul Capitalei, iar relatările de la fața locului indică faptul că efectele acestora s-au resimțit inclusiv în Pasajul Victoria și în zona accesurilor subterane. Jandarmeria trebuie să explice cine a dispus intervenția, în ce condiții și de ce nu au fost izolați strict cei care provocau incidente”, susține AUR.

Atac la Bolojan: „Știe de săptămâni întregi”

Formațiunea acuză că actualul premier interimar cunoaște „de săptămâni întregi situația crescătorilor de animale”.

„Ilie Bolojan știe de săptămâni întregi cât de gravă este situația crescătorilor de animale. La protestul din 30 iulie, fermierii au cerut să discute direct cu el, dar premierul nu a participat la negocieri și l-a mandatat pe Tánczos Barna să primească delegația. Astăzi, în loc ca Palatul Victoria să fie locul unui dialog real cu oamenii ajunși la capătul puterilor, Guvernul a rămas în spatele cordoanelor de jandarmi”, acuză formațiunea.

Formațiunea acuză că „un premier nu se poate baricada politic în clădirea Guvernului și apoi să lase forțele de ordine să gestioneze o criză pe care Executivul nu a fost capabil să o rezolve”.

„Susținem protestul pașnic al fermierilor și suntem alături de cei care au venit la București să își apere munca și dreptul de a fi ascultați. Violența nu poate fi încurajată și nu poate fi justificată, dar faptul că apar oameni care își pierd răbdarea ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru orice guvern responsabil”, transmite AUR.

Nemulțumirile, mai vechi

„Crescătorii de animale și ciobanii au avertizat de luni întregi că nu mai pot continua în aceste condiții, au cerut dialog și soluții, iar prea multe dintre problemele lor au rămas fără răspuns. Când ignori suficient de mult disperarea oamenilor, riști ca furia să ia locul răbdării”, susține AUR.

Formațiunea susține că Ilie Bolojan trebuie să iasă din spatele ușilor Palatului Victoria și să vorbească direct cu fermierii.

„România are nevoie de un Guvern care își ascultă cetățenii, nu de unul care se ascunde de ei”, conchid reprezentanții AUR.

Protestele vin pe fondul nemulțumirilor legate de prelungirea restricțiilor de exporturi de animale vii, în contextul focarelor de Pesta Rumegătoarelor Mici și Variolă Ovină și Caprină, impuse de ANSVSA pentru a opri răspândirea virusurilor la animale.

Fermierii s-au adunat, marți, în Piața Victoriei să protesteze față de aceste restricții. Cu toate acestea, prin mulțime au fost și persoane violente care au agresat jandarmii cu bâte, au aruncat bolovani și sticle în forțele de ordine, iar o autospecială a Jandarmeriei a fost vandalizată. 26 de persoane au fost duse la poliție, mai multe persoane au fost reținute și doi dintre protestatari au primit amenzi de 11.000 de lei. Protestul nu a fost autorizat.