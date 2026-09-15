Ursula von der Leyen denunță comportamentul iresponsabil al Rusiei după incidentele care au implicat o dronă și rachete de semnalizare

Ursula von der Leyen, a denunțat într-un mesaj pe rețeaua X,recentele acțiuni ale Rusiei pe care le-a catalogat drept iresponsabile. „Încă o dată, Europa s-a confruntat cu comportamentul iresponsabil și periculos al Rusiei”, a scris președinta Comisiei Europene pe X.

Once again, Europe woke up to reckless and dangerous Russian behaviour. A Russian warship fired emergency flares dangerously close to a Danish helicopter. A drone entered Lithuanian airspace before being destroyed by NATO fighter jets. These are not isolated incidents. They… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2026

Lidera UE a făcut referire la cele două incidente recente în care o navă de război rusă a tras rachete de semnalizare periculos de aproape de un elicopter danez, iar o dronă a intrat în spațiul aerian lituanian înainte de a fi distrusă de avioanele de vânătoare NATO.

Ea consideră că aceste incidente au făcut parte dintr-un model mai amplu de agresiune și provocare din partea Rusiei față de Europa.

„Acestea nu sunt incidente izolate. Fac parte dintr-un model mai amplu de agresiune și provocare rusească împotriva Europei, testându-ne pregătirea și hotărârea. Rusia va constata că hotărârea sa devine din ce în ce mai puternică. Împreună cu NATO, ne consolidăm descurajarea și apărarea colectivă. Și intensificăm presiunea asupra Rusiei”, a transmis Ursula von der Leyen.

Avioane NATO au doborât o dronă în Lituania

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a anunțat că avioanele NATO au doborât o dronă care a intrat peste noapte în spațiul aerian al țării. Alerte de dronă au fost emise în capitala Vilnius și în regiunea înconjurătoare.

Conform autorităților, drona a intrat probabil în sudul Lituaniei, în apropiere de al doilea oraș ca mărime, Kaunas, din Belarusul vecin, la scurt timp după miezul nopții de marți.