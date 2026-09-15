Fostul ministru de Externe al Ungariei, anchetat pentru călătorii scumpe cu avioane private. Guvernul reclamă cheltuieli suplimentare de milioane de euro

Plângerea depusă de ministra de Externe Anita Orban este cea mai recentă dintr-o serie de măsuri luate de noul guvern în cadrul campaniei sale anticorupție, după ce premierul Peter Magyar l-a înlăturat de la putere pe Viktor Orban, după 16 ani, în urma victoriei categorice obținute la alegerile din aprilie, scrie Reuters.

Viktor Orban a respins acuzațiile de corupție. Purtătorul său de cuvânt, Bertalan Havasi, a declarat, într-un răspuns pentru Reuters, că zborurile ministrului de Externe au respectat în totalitate hotărârea guvernamentală în vigoare.

„În ultimii ani, deplasările externe ale Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului au fost organizate cu o eficiență exemplară”, a spus acesta. „Peter Szijjarto merită, prin urmare, laude, nu atacuri motivate politic”.

Într-un videoclip publicat marți pe Facebook, Anita Orban a declarat că nu există nicio dovadă că Szijjarto și echipa sa ar fi ținut cont de necesitatea reducerii costurilor atunci când și-au organizat deplasările.

„Începând din 2022, au trecut în mod obișnuit la folosirea unor avioane private închiriate sau a aeronavelor armatei pentru deplasările ministrului (Peter Szijjarto – n.r.) și ale delegației sale”, a spus ea.

Potrivit acesteia, documentele și ancheta arată că, între 2022 și 2026, aceste deplasări au costat, în medie, de aproape șase ori mai mult decât ar fi costat zborurile regulate la clasa business, diferența fiind de 4 miliarde de forinți (aproximativ 10,9 milioane de euro).

„Faptele descoperite ridică, prin urmare, suspiciunea unei gestionări defectuoase a fondurilor, care a provocat pierderi semnificative, și pun, de asemenea, în discuție responsabilitatea fostei conduceri a ministerului”, a adăugat ea.