Curtea Supremă a Braziliei analizează oportunitatea unei anchete împotriva judecătorului care l-a trimis în închisoare pe fostul președinte Bolsonaro

Judecătorul De Moraes se confruntă cu acuzații formulate de judecătorul André Mendonca, numit în funcție de Bolsonaro. Marți, în fața instanței, câteva zeci de susținători ai lui Bolsonaro protestau, cerând ca de Moraes să părăsească instanța sau să fie pus sub acuzare de către Senat, potrivit AP.

Cei doi judecători ai Curții Supreme aflați în centrul unei crize fără precedent la instanță sunt percepuți ca fiind la capetele opuse ale spectrului politic polarizat al Braziliei. În octombrie, președintele Luiz Inácio Lula da Silva este așteptat să se confrunte cu senatorul Flávio Bolsonaro, fiul lui Bolsonaro, în ceea ce probabil vor fi alegeri strânse, așa cum a fost acum patru ani.

Judecătorul a negat orice abatere

De Moraes a negat orice abatere din dosarele pe care le-a trimis instanței marți. De asemenea, l-a acuzat pe Mendonca că a purtat o răzbunare împotriva sa.

Mendonca a dezvăluit săptămâna trecută documente care arată că directorul Banco Master, Daniel Vorcaro, aflat în prezent în închisoare, i-a cerut sfatul juridic lui de Moraes în momentul în care urma să fie arestat. Documentele arată, de asemenea, că banca avea un contract în valoare de 130 de milioane de reali (23 de milioane de dolari) cu firma de avocatură a soției lui de Moraes.

Ședința de marți a început după o întârziere de 40 de minute, președintele Curții Supreme, Luiz Edson Fachin, citind raportul poliției federale desigilat de Mendonca săptămâna trecută. Raportul conținea documente care arătau că Vorcaro a folosit sfatul juridic al lui de Moraes. Fachin a declarat că a programat ședința de marți pentru a aborda „un moment dificil” pentru instanță.