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Donald Trump atacă dur Curtea Supremă după ce a respins restricționarea votului prin corespondență: A dat America înapoi cu cel puțin o sută de ani

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a lansat marți un atac virulent la adresa Curții Supreme a Statelor Unite, după ce instanța a respins demersul său de a restricționat votul prin corespondență. Președintele a mai spus că judecătorii, inclusiv cei nominalizați de el, s-au lăsat intimidați de stânga radicală.
Donald Trump atacă dur Curtea Supremă după ce a respins restricționarea votului prin corespondență: A dat America înapoi cu cel puțin o sută de ani
sursă foto: Allison Robbert/Pool via CNP/ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
15 sept. 2026, 17:26, Știri externe
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Acuzații de cedare în fața „stângii radicale”

„Incapacitatea și lipsa de voință a Curții de a face ceea ce este corect pentru țara noastră vor rămâne consemnate, într-o lumină foarte negativă, în analele istoriei. Această Curte Supremă este intimidată și manipulată de stânga radicală să ia decizii care au dat America înapoi cu o sută de ani”, a transmis Trump, printr-un mesaj publicat pe rețele de socializare, citat de Associated Press

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins, cel puțin pentru moment, planul președintelui Donald Trump de a impune noi restricții asupra votului prin corespondență înaintea alegerilor intermediare din noiembrie. 

Decizia instanței supreme înainte de alegeri

Judecătorii Curții Supreme a SUA au menținut ordinul unui tribunal federal care a decis că schimbarea regulilor cu puțin timp înaintea alegerilor ar putea priva unii alegători de dreptul de a vota. 

Trei dintre judecătorii care au votat împotriva demersului lui Trump, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett și Brett Kavanaugh, au fost nominalizați de acesta în timpul primului său mandat la Casa Albă. 

„Aceștia nu sunt oamenii pe care i-am intervievat pentru a face parte din Curtea Supremă a Statelor Unite; sunt doar o umbră a ceea ce au fost odinioară, o Curte care costă Statele Unite mii de miliarde de dolari din cauza unor decizii șocant de proaste”, a mai transmis liderul de la Washington. 

Trump a semnat în martie un ordin executiv prin care a cerut USPS (Serviciul Poștal al SUA) să pregătească noi reguli pentru buletinele de vot trimise prin poștă.  

Administrația Trump a susținut că măsurile combat frauda și protejează integritatea alegerilor. 

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