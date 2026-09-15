Deputat USR, după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei: Extremiștii au parazitat un protest pașnic

„Crescătorii de animale își strigă durerile lor. Poate nu le strigă la fel ca doctorii sau ca profesorii, dar le strigă pe înțelesul tuturor românilor și au nevoie de ajutor”, a scris Rodeanu, într-o postare pe Facebook.

Deputatul USR susține că dialogul cu fermierii nu a fost încheiat și că reformele necesare în agricultură și zootehnie nu au încă sprijin politic suficient pentru a fi aplicate.

„Dar uite că strigătul lor de ajutor este folosit în momentul de față ca armă politică împotriva unei Românii șubrezite, împotriva noastră, a tuturor”, a afirmat acesta.

„Extremiștii au parazitat un protest pașnic”

Rodeanu acuză că persoane extremiste s-au infiltrat în manifestație și au provocat incidentele violente.

„Extremiștii au parazitat un protest pașnic al crescătorilor de animale și l-au transformat într-o manifestare violentă. Gherila dacopată a acționat. A instigat, a aruncat cu pietre, a distrus și a lovit cu bâte. Da, gherila dacopată, cea care stă în spatele lui Călin Georgescu, cea care îl păzește și îi conduce mașinile de lux, dar și cea care este în spatele AUR-ului. Falanga violentă a acestor mecanisme hibride de deturnare a deciziei politice astăzi a acționat”, a susținut deputatul.

Deputatul USR a cerut Ministerului Afacerilor Interne și justiției să ancheteze violențele.

„Ministerul Afacerilor Interne și justiția română trebuie să arate că, într-adevăr, există contramăsuri pentru un astfel de extremism violent. Dacă astăzi nu-l oprim, dacă faptele nu sunt anchetate și cei găsiți vinovați nu sunt condamnați, să nu ne mai mirăm mâine că aceiași indivizi vor face la fel, fără să mai fie vorba de vreo manifestație: pe stradă, în școli, acolo unde muncești sau unde îți petreci timpul cu familia. Și acest lucru se poate întâmpla doar pentru că ai altă părere decât ei”, a mai transmis Bogdan Rodeanu.