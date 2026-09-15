Americanii construiesc la Sadu o fabrică de muniție NATO. 25 de milioane de dolari și 150 de angajați

Contractul cu compania americană US Ballistic prevede realizarea unei noi capacități de producție la Uzina Mecanică Sadu, parte a industriei române de apărare.

Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, investiția va ajunge la 25 de milioane de dolari în următorii cinci ani, iar compania va angaja 150 de persoane în primii doi ani, numărul angajaților urmând să crească etapizat în următorii patru ani.

Proiectul include și investiții în infrastructura uzinei, între care reparații la magazii, drumuri și utilități. Aceste investiții vor rămâne în proprietatea Uzinei Mecanice Sadu.

Un element important al acordului este transferul de tehnologie către România. Noua capacitate va produce muniție NATO de calibru 155 mm, utilizată pe scară largă de forțele armate ale statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice.

În plus, potrivit ministrului, UM Sadu va încasa aproximativ 20 de milioane de euro din chirie în următorii zece ani, primul an urmând să fie plătit în avans.

Investiția vine după o perioadă în care infrastructura de la Sadu a fost puternic degradată.

Miruță a afirmat că uzina ajunsese să suporte anual aproximativ 500.000 de euro numai pentru paza unor spații și că „zona devenise o paragină”.

„Sadu revine acolo unde îi este locul: în industria de apărare a României”, a transmis Radu Miruță după semnarea contractului.