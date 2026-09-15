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George Simion, anunț despre suspendarea lui Nicușor Dan: Dacă mai stăm o săptămână, se vor întruni voturile în Parlament

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor George Simion a continuat amenințările la adresa președintelui Nicușor Dan privind suspendarea sa din funcție în cazul în care nu vor fi declanșate alegeri anticipate. Acesta a susținut că peste o săptămână s-ar putea să se formeze majoritatea necesară pentru începere procesului de demitere.
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Radu Mocanu
15 sept. 2026, 21:17, Politic
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Argumentul alegerilor anticipate

George Simion a declarat că demersul pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan nu urmărește provocarea haosului, ci ar fi motivat de faptul că șeful statului refuză opțiunea alegerilor anticipate pentru deblocarea situației politice. 

„Eu nu vorbesc despre suspendare pentru că vreau să creez haos. Eu vorbesc despre suspendare pentru că nu înțelege Nicușor Dan că trebuie să ajungem la alegeri anticipate. Nu se va schimba situația, dar de unde știi tu?. Eu cred că ne desfășurăm activitatea politică, activitatea publică, într-un mediu profund nedemocratic. Și datoria mea este să mă lupt pentru schimbare”, a declarat Simion, marți, la „Marius Tucă Show”, emisiune găzduită de Gândul

Liderul AUR a susținut că, în contextul crizei politice, România are nevoie de alegeri anticipate cât mai rapid și de un guvern stabil, pentru a evita apariția unor noi crize. 

„În mod normal, pentru situația de criză prin care trecem, ar trebui cât mai repede organizate alegerile anticipate și un guvern stabil să nu mai creăm crize în plus. Însă, dacă Nicușor Dan încurcă lumea, atunci suspendare”, a continuat liderul AUR. 

Calculul voturilor din Parlament

George Simion a avertizat că suspendarea rămâne principala opțiune pe masă dacă șeful statului nu își schimbă poziția, afirmând că majoritatea parlamentară necesară demarării eforturilor de suspendare poate fi atinsă curând. 

„Cred că, dacă mai stăm încă o săptămână, se vor întruni voturile, cele 233, în Parlament pentru suspendarea lui Nicușor Dan”, a conchis Simion. 

Poziția președintelui Nicușor Dan privind un scrutin anticipat

Luni, președintele Nicușor Dan a declarat că există o posibilitate ca impasul politic să degenereze într-un scrutin anticipat. 

„Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegerile anticipate, deși așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a spus președintele pentru Euronews. 

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici:

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