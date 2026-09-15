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Simion, despre alegerile din străinătate: Vom avea repercusiuni și în România

Aflat în direct la Gândul, George Simion a declarat că alegerile din Franța de anul viitor vor avea și repercusiuni în România, dacă vor câștiga candidați din rândul partidelor de extremă dreaptă.
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Ana Ioachim
15 sept. 2026, 21:31, Politic
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Simion a vorbit și despre perspectiva proprie asupra alegerilor din Germania, precizând că ceea ce el numește o „gură de oxigen” a extremei drepte nu o să vină de la Berlin.

„Avem nevoie de o gură de oxigen și cred că gura aceasta de oxigen nu o să vină din Germania,  unde stat după stat câștigă AfD. Să vedem acum alegerile din Pomerania”, a declarat Simion. 

Reprezentantul AUR nu se așteaptă ca schimbarea politică pe care o dorește să vină din Germania, deoarece consideră că AfD (Alternative für Deutschland) este în ascensiune, dar situația politică germană rămâne complicată.

AfD a obținut într-adevăr o victorie importantă în Saxonia-Anhalt, la alegerile din 6 septembrie, devenind primul partid de extremă dreapta care câștigă un scrutin regional german după Al Doilea Război Mondial. Partidul a obținut aproximativ 43,8% din voturi.

În ceea ce privește Pomerania, Simion face referire la alegerile parlamentare din landul Mecklenburg. În prezent AfD încearcă să capitalizeze rezultatul din Saxonia-Anhalt.

Potrivit Reuters, partidul conservator CDU al cancelarului Friedrich Merz se confruntă cu presiuni înaintea alegerilor din acest land.

Dacă puterea se schimbă în Franța, anul viitor, vor fi repercusiuni și în România, spune Simion

În ceea ce privește alegerile prezidențiale din Franța, care vor avea loc anul viitor, Simion a declarat că, politicienii extremei dreapta precum Marion Maréchal – nepoata lui Jean Le Pen și  Marine Le Pen – Éric Ciotti, fostul președinte al partidului, Les Républicains, ce a părăsit formațiunea tradițională și a colaborat politic cu partidul condus de Marine Le Pen, Rassemblement National (RN) – care este și principala formațiune a dreptei radicale franceze.

Simion a comparat aceste alianțe politice cu „un bloc comun” și a precizat că dacă puterea se schimbă în Franța vom avea repercusiuni și în România.

„Vor fi alegerile prezidențiale unde colegii noștri conservatori, patrioți, suveraniști (…) au prima șansă și cred că dacă se schimbă puterea în Franța, vom avea repercusiuni și în România”, a declarat Simion.

Alegeri importante în lume

Acesta a precizat că anul viitor vor avea loc alegeri importante în patru țări: Franța, Spania, Italia și Polonia.

De asemenea, acesta menționat și alegerile parlamentare anticipate din Serbia, ce vor avea loc anul acesta, în 25 octombrie. Alegeri parlamentare au loc și-n Israel, la o zi distanță de alegerile din Serbia.

„Acum, în octombrie, avem alegeri care pot schimba fața lumii în Serbia și în Israel. Lucrurile se vor schimba, și ceea ce simțim noi în România”, a declarat Simion. 

În ceea ce privește alegerile din Serbia, marți a fost depusă „Lista Studenților”, ce conține cei 250 de parlamentari aleși „pe sprânceană” de mișcarea „Studenții în blocadă”, principalul grup opozant al Partidului Progresist Sârb (SNS).

Formațiunea „studențească” – responsabilă în mare parte de protestele naționale împotriva lui Vučić, generate de căderea acoperișului gării din Novi Sad, care a ucis în noiembrie 16 persoane –este susținută și de o parte dintre partidele de opoziție.

Se așteaptă ca la anul să fie organizate și alegeri prezidențiale. Cu toate acestea, actualul președinte, Aleksandar Vučić, nu va mai putea candida pentru un al treilea mandat, astfel că el s-ar putea retrage la conducerea SNS și să fie desemnat premier pentru a obține controlul guvernului.

 

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