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Plan Roșu la Bacău. Zeci de copii se simt rău, numeroase echipaje medicale au fost trimise în misiune

Autoritățile din județul Bacău au activat Planul Roșu de intervenție după ce mai mulți copii dintr-o localitate băcăuană s-au simțit rău. Zeci de copii au fost transportați la spital sau primesc îngrijiri medicale la dispensar. În misiune au fost trimise numeroase echipaje medicale.
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Petru Mazilu
15 sept. 2026, 16:54, Social
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UPDATE

Autoritățile anunță că 44 de persoane au ajuns la spital. Dintre acestea, 34 au fost duse la CPU Onești, iar 10 la UPU Bacău.

Știrea inițială

Incidentul s-a produs marți în localitatea Căiuți din județul Bacău. Autoritățile vorbesc despre o posibilă toxiinfecție alimentară deoarece mai mulți copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani acuză stare de rău.

Pentru gestionarea situației, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

„Până la acest moment, 20 de copii s-au prezentat la CPU Onești, iar 16 copii au fost evaluați la dispensarul din comuna Căiuți, unde a fost constituit un Punct Medical Avansat, în vederea triajului și evaluării medicale. La fața locului se află personal medical, iar apelurile prin 112 continuă să fie primite și evaluate”, a transmis ISU Bacău.

Numeroase echipe din Bacău și Vrancea

La misiune participă mai multe „forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău și SAJ”. Este vorba despre cinci ambulanțe SMURD, două autospeciale pentru transport victime multiple și șase echipaje SAJ.

În sprijinul forțelor din județul Bacău au fost trimise o autospecială pentru transport victime multiple și un microbuz din cadrul ISU Vrancea.

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