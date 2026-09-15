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Semnal de alarmă: Bursa socială nu acoperă nici costurile cu cazarea și masa ale unui student

Bursa socială minimă de 925 de lei, propusă pentru anul universitar 2026-2027, nu acoperă nici măcar cheltuielile lunare pentru cazare și masă ale unui student, estimate la 1.525 de lei, susține Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), care cere majorarea bursei la 1.050 de lei.
Semnal de alarmă: Bursa socială nu acoperă nici costurile cu cazarea și masa ale unui student
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Cosmin Pirv
15 sept. 2026, 17:14, Social
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ANOSR cere Ministerului Educației și Cercetării aprobarea cuantumului minim pentru bursa socială la 1.050 de lei, sumă propusă de Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) în urma consultării din cadrul Comisiei de specialitate „Problematica Studenților”, din 3 septembrie.

Totodată, federația critică propunerea Ministerului de a menține și pentru anul universitar 2026-2027 cuantumul minim al bursei sociale la 925 de lei, conform proiectului de ordin discutat în ședința Comisiei de Dialog Social din 15 septembrie.

Bursa de 925 lei, insuficientă

Potrivit analizei „Coșul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?”, realizată de ANOSR în ianuarie 2026, suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunare ale unui student doar pentru masă și cazare este de 1.525 de lei.

În această sumă nu sunt incluse cheltuielile pentru materiale de studiu, transport local, îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și produse de uz casnic și igienă personală. Cu aceste categorii incluse, suma necesară ajunge la 2.027,99 lei pe lună, potrivit analizei.

Astfel, bursa de 925 de lei propusă prin proiectul de ordin acoperă doar 60,65% din costul real calculat de ANOSR.

ANOSR invocă și prevederile articolului 107, alineatul (3), din Legea învățământului superior, potrivit cărora cuantumul bursei acordate studenților înscriși la programele de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic este egal cu salariul minim net pe economie.

Organizația consideră necesară stabilirea unui nou cuantum pentru bursa de studiu acordată studenților de la programele de licență didactică cu dublă specializare și masterat didactic, începând din ianuarie 2027.

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