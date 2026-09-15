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Tinerii din străinătate, atrași de studiile medicale din România. 14 candidați pe un loc la Medicină Dentară în limba franceză, la UMF Cluj

Peste 3.300 de candidați din 85 de țări au concurat pentru cele 655 de locuri disponibile la programele de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie cu predare în limbile engleză și franceză, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, pentru anul universitar 2026-2027.
Tinerii din străinătate, atrași de studiile medicale din România. 14 candidați pe un loc la Medicină Dentară în limba franceză, la UMF Cluj
Foto: UMF Cluj
Cosmin Pirv
15 sept. 2026, 17:35, Social
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UMF Cluj a anunțat că s-a încheiat admiterea candidaților internaționali pentru anul universitar 2026-2027.

Au fost înregistrate la programele de studii cu predare în limbile engleză și franceză 3.359 de candidaturi din 85 de țări. Au fost disponibile 655 de locuri la Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Per total, concurența a fost de peste 5 candidați pentru un loc, dar cea mai mare a fost înregistrată la Medicină Dentară în limba franceză, unde 1.065 de candidați au concurat pentru 75 de locuri, ceea ce înseamnă 14,2 candidați pe un loc.

Un interes important s-a înregistrat și la Medicină în limba franceză, cu 1.041 de candidaturi pentru 200 de locuri, respectiv 5,21 candidați pe un loc.

Pentru programul de Medicină în limba engleză au fost depuse 691 de candidaturi pentru 200 de locuri, în timp ce la Medicină Dentară în limba engleză, 408 candidați au concurat pentru cele 100 de locuri disponibile.

La programul de Farmacie în limba franceză, cele 80 de locuri au atras 154 de candidaturi.

UMF Cluj, cel mai mare număr de studenți străini

Candidații au provenit din 85 de țări. Printre țările cel mai bine reprezentate s-au numărat Franța, Tunisia, Germania, Elveția, Belgia, Italia, Israel, Grecia și Algeria.

UMF Cluj anunță că are, în prezent, peste 3.500 de studenți internaționali, provenind din 65 de țări de pe șase continente, ceea ce îi permite să-și mențină poziția de universitate din România cu cel mai mare număr de studenți străini.

La programele de studii în limba română, toate locurile au fost ocupate încă din sesiunea de admitere din luna iulie, astfel încât nu a mai fost necesară organizarea unei sesiuni de admitere în toamnă.

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