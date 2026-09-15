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Eurostat: La ce vârstă pleacă tinerii români din casa părinților. Sunt peste media UE

Tinerii români pleacă din casa părinților în medie la 27,4 ani, peste media din țările UE, care este de 26,3 ani, potrivit datelor prezentate marți de Eurostat.
Eurostat: La ce vârstă pleacă tinerii români din casa părinților. Sunt peste media UE
Cosmin Pirv
15 sept. 2026, 18:13, Social
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Datele Eurostat arată că, în 2025, tinerii din UE au părăsit locuința părinților la o vârstă medie de 26,3 ani, în ușoară creștere față de 26,2 ani, cât s-a înregistrat în 2024.

Vârsta medie s-a menținut în jurul valorii de 26 de ani începând din 2002.

Statisticile oficiale arată că în unele țări tinerii părăsesc casa părintească doar după vârsta de 30 de ani.

Cea mai ridicată vârstă s-a înregistrat în Croația (31,5 ani), țară urmată de Grecia și Slovacia (ambele cu 30,9 ani), și de Spania și Italia (ambele cu 30,2 ani).

Cele mai mici vârste medii au fost înregistrate în Finlanda (21,4 ani), Danemarca (21,8 ani) și Estonia și Lituania (ambele cu 22,7 ani).

În România, vârsta medie la care tinerii pleacă din casa părinților este de 27,4 ani, valoare apropiată de cele înregistrate în țările vecine, Bulgaria (27,9 ani) și Ungaria (27,3 ani).

Rata de ocupare în rândul tinerilor

Eurostat arată că, în 2025, rata de ocupare a forței de muncă în UE în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani a fost de 65,5%.

Eurostat observă că, în general, în țările în care tinerii părăsesc locuința părintească mai repede, rata de ocupare a forței de muncă în rândul acestora este mai ridicată decât în statele în care pleacă mai târziu.

În țări precum Grecia, Croația, Spania și Italia, unde tinerii părăsesc casa părintească mai târziu, rata de ocupare a forței de muncă a fost mai mică decât media UE.

În România, rata de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor de 20-29 de ani este de 52%.

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