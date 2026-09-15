Violențele s-au reluat în Piața Victoriei: Manifestanții aruncă din nou cu sticle și pietre în jandarmi

Jandarmii au intervenit din nou pentru extragerea mai multor persoane care au tulburat ordinea și liniștea publică pe trotuarul din zona unui supermarket din Piața Victoriei.

În urma acestei acțiuni, un grup de manifestanți, nemulțumit de măsurile dispuse de jandarmi, s-a desprins din perimetrul inițial și s-a deplasat în direcția străzii Buzești.

Jandarmeria Capitalei anunță că mai multe persoane aruncă în mod repetat cu pietre și alte obiecte asupra cordonului de jandarmi constituit pe strada Buzești.

Anterior, protestul fermierilor și crescătorilor de animale din Piața Victoriei a degenerat, după ce o parte dintre manifestanți au forțat dispozitivul de ordine și au rupt gardurile de protecție.

Jandarmii au folosit gaze iritant-lacrimogene pentru a opri înaintarea protestatarilor și au intervenit pentru extragerea persoanelor considerate agresive.

Peste 20 de persoane au fost extrase dintre manifestanți de forțele de ordine.

26 persoane au fost conduse la poliție, iar trei dintre ele au primit amenzi în valoare totală de 11.000 de lei.

De asemenea, 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale; printre acestea, un bărbat de 72 de ani și o femeie de 49 de ani au fost transportați la spital. De asemenea, la spital a fost dus și un jandarm rănit.

Manifestanții au aruncat cu pietre, sticle și alte obiecte, iar o autospecială a Jandarmeriei a fost vandalizată.

Guvernul a făcut apel la calm și la încetarea violențelor.