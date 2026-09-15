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Un român a profitat de asaltul protestatarilor asupra jandarmilor / Gunoaiele lăsate în urmă de manifestanți

Manifestanții furioși din Piața Victoriei au abandonat pe stradă peturi și doze de suc, dar și vuvuzele, bețe, pietre și chiar... un pantof. Un român a fost mai inteligent și s-a apucat să strângă sticlele de apă și dozele de suc lăsate în urmă de manifestanți.
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Autospeciala Jandarmeriei, distrusă de protestatari în Capitală
Autospeciala Jandarmeriei, distrusă de protestatari în Capitală
Daiana Rob
15 sept. 2026, 16:32, Social
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Bărbatul a adunat peturile de apă sau dozele de suc aruncate de protestatarii din Piața Victoriei și a plecat cu mai mulți saci menajeri, dar și plase pline, pentru a le recicla.

După cum se vede în imaginile surprinse de reporterii MEDIAFAX, Piața Victoriei este plină de gunoaie, precum vuvuzele și chiar un pantof, dar și peturi abandonate de protestatari. Multe dintre peturile care au ajuns pe jos au fost aruncate în forțele de ordine care încă se află la fața locului cu scuturi.

În timp ce se scandează, se vede cum o parte dintre protestatarii mai violenți agresează jandarmii, împungându-i cu bețe sau aruncând în direcția lor diverse obiecte. De asemenea, în cadrul protestului, parbrizul unei autospeciale a Jandarmeriei a fost distrus.

În cadrul manifestației, forțele de ordine i-au reținut pe doi dintre protestatari. Alți 3 s-au ales cu amenzi de 11.000 de lei pentru incidentele din cadrul manifestației.

În urma incidentelor, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza expunerii la gaze lacrimogene, iar o femeie și un bărbat au fost duși la spital.

Marți dimineață, încă de la ora 10:00, crescătorii de oi s-au strâns în Piața Victoriei din Capitală pentru a protesta față de restricția privind exporturile animale vii, prelungite până la sfârșitul anului în contextul focarelor de Pesta Rumegătoarelor Mici și Variolă Ovină și Caprină.

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