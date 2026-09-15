Blocaj pentru angajatorii care aduc muncitori străini în România. Platforma WorkinRomania a fost dezactivată

În urma deciziei instanței, angajatorii care folosesc platforma WorkinRomania nu pot în prezent să finalizeze procedurile de înregistrare și autorizare și nici să depună cereri pentru vizele de muncă de tip D/AM2.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale susține că suspendarea ordinului afectează verificările necesare pentru aprobarea cererilor.

Ministerul a solicitat Ministerului Afacerilor Interne, care administrează tehnic platforma WorkinRomania, ca restricțiile să fie limitate la operațiunile afectate de hotărârea instanței. Totodată, a cerut identificarea cererilor deja depuse, pentru stabilirea modului în care acestea pot fi soluționate, în funcție de etapa procedurii.

Ministerul Muncii precizează că nu a primit până în prezent comunicarea oficială a deciziei Curții de Apel București. După primirea acesteia, instituția anunță că va ataca hotărârea cu recurs.

Ministerul Muncii afirmă că, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, va căuta soluții pentru reluarea procedurilor și pentru clarificarea situației persoanelor și angajatorilor afectați.