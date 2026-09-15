Prima pagină » Social » Blocaj pentru angajatorii care aduc muncitori străini în România. Platforma WorkinRomania a fost dezactivată

Blocaj pentru angajatorii care aduc muncitori străini în România. Platforma WorkinRomania a fost dezactivată

Fluxurile din platforma WorkinRomania au fost dezactivate temporar după ce Curtea de Apel București a admis acțiunea Patronatului Importatorilor Forței de Muncă și a suspendat ordinul privind lista ocupațiilor deficitare, a anunțat marți Ministerul Muncii.
Blocaj pentru angajatorii care aduc muncitori străini în România. Platforma WorkinRomania a fost dezactivată
Sursa foto: Ministerul Muncii
Cosmin Pirv
15 sept. 2026, 16:33, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În urma deciziei instanței, angajatorii care folosesc platforma WorkinRomania nu pot în prezent să finalizeze procedurile de înregistrare și autorizare și nici să depună cereri pentru vizele de muncă de tip D/AM2.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale susține că suspendarea ordinului afectează verificările necesare pentru aprobarea cererilor.

Ministerul a solicitat Ministerului Afacerilor Interne, care administrează tehnic platforma WorkinRomania, ca restricțiile să fie limitate la operațiunile afectate de hotărârea instanței. Totodată, a cerut identificarea cererilor deja depuse, pentru stabilirea modului în care acestea pot fi soluționate, în funcție de etapa procedurii.

Ministerul Muncii precizează că nu a primit până în prezent comunicarea oficială a deciziei Curții de Apel București. După primirea acesteia, instituția anunță că va ataca hotărârea cu recurs.

Ministerul Muncii afirmă că, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, va căuta soluții pentru reluarea procedurilor și pentru clarificarea situației persoanelor și angajatorilor afectați.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu, atac la președintele Nicușor Dan: ”Dacă suntem toți corupți, nu mai este nimeni corupt” / ”Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției”
G4Media
GSP dezvăluie dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
GSP.ro
PSD îl somează pe Ilie Bolojan să discute cu fermierii: „Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului!”. Nu doar să luați act formal de revendicări prin hârtii
Gandul
Băieții Mădălinei Apostol, răpuși de durere la priveghi! Mama iubitei lui Nick Rădoi și-a făcut apariția în baston
Cancan
Adevărul despre Tavi Popescu la FCSB. A consumat gaz ilariant, a fost acoperit de club și îndepărtat din acest motiv? EXCLUSIV
Prosport
PISA 2025, cronica unui dezastru anunțat. Cum explică o profesoară de Limba Română analfabetismul funcțional al elevilor români: „Suferă de lene cognitivă, gândesc șablonizat și le place”
Libertatea
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CSID
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia