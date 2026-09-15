Povestea în imagini a protestului din Piața Victoriei. Cum s-a ajuns de la calm la haos

Imagini surprinse pe parcursul protestului arată cum atmosfera din Piața Victoriei s-a schimbat treptat. Dacă în primele ore manifestanții și-au exprimat nemulțumirile fără incidente majore, ulterior au apărut altercații, iar situația a scăpat de sub control.

Protestatarii au rupt gardurile de protecție instalate în zonă, au smuls pomișori și au aruncat cu pietre și alte obiecte. Jandarmii au intervenit pentru restabilirea ordinii și au folosit gaze lacrimogene.

În urma incidentelor, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una a fost transportată la spital. Alte patru persoane au fost conduse la sediul Secției 4 de Poliție.

Forțele de ordine au intervenit pe măsură ce tensiunile au crescut, iar în zonă au fost mobilizate efective suplimentare de jandarmi.

Imaginile surprinse în timpul și după protest surprind atât momentele în care manifestația se desfășura fără incidente, cât și escaladarea conflictului și urmele lăsate în Piața Victoriei: garduri rupte, pomișori smulși și zone afectate în urma confruntărilor.

Mediafax prezintă o serie de imagini și materiale video surprinse la protest, care surprind evoluția manifestației de la primele momente până la intervenția forțelor de ordine.