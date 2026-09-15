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Autospeciala Jandarmeriei, distrusă de protestatari în Capitală

La protestul neautorizat al fermierilor de marți, o autospecială a forțelor de ordine a fost distrusă. Cetățenii furioși au aruncat cu pietre, sticle și alte obiecte spre forțele de ordine.
LIVE | Protestul fermierilor degenerează în București: gaze folosite de jandarmi, întăriri chemate în zonă și rețineri în centrul Bucureștiului/5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, 4 au fost duse la poliție, peste 20 au fost extrase de jandarmi/Amenzi pentru protestatari/Protestatarii au rupt gardurile
LIVE | Protestul fermierilor degenerează în București: gaze folosite de jandarmi, întăriri chemate în zonă și rețineri în centrul Bucureștiului/5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, 4 au fost duse la poliție, peste 20 au fost extrase de jandarmi/Amenzi pentru protestatari/Protestatarii au rupt gardurile
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Daiana Rob
15 sept. 2026, 16:02, Social
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Mai mulți stâlpi au fost rupți, dar și un pom, potrivit reporterilor MEDIAFAX aflați la fața locului. Pe imagini se vede cum autospeciala de poliție are parbrizul spart.

Jandarmeria Capitalei a anunțat, cu puțin timp în urmă, că va interveni pentru extragerea mai multor persoane care au tulburat grav ordinea și liniștea publică și care au avut „un comportament agresiv” și „au instigat ceilalți participanți la acte de violență”.

Jandarmii arată că măsura a fost necesară pentru a stopa escaladarea conflictului și pentru a garanta siguranța marii majorități a protestatarilor care se manifestau pașnic.

În Capitală traficul a fost restricționat pe arterele principale din Piața Victoriei.

Marți dimineață, încă de la ora 10:00, crescătorii de oi s-au strâns în Piața Victoriei din Capitală pentru a protesta față de restricția privind exporturile animale vii, prelungite până la sfârșitul anului în contextul focarelor de Pesta Rumegătoarelor Mici și Variolă Ovină și Caprină.

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