Autospeciala Jandarmeriei, distrusă de protestatari în Capitală

Mai mulți stâlpi au fost rupți, dar și un pom, potrivit reporterilor MEDIAFAX aflați la fața locului. Pe imagini se vede cum autospeciala de poliție are parbrizul spart.

Jandarmeria Capitalei a anunțat, cu puțin timp în urmă, că va interveni pentru extragerea mai multor persoane care au tulburat grav ordinea și liniștea publică și care au avut „un comportament agresiv” și „au instigat ceilalți participanți la acte de violență”.

Jandarmii arată că măsura a fost necesară pentru a stopa escaladarea conflictului și pentru a garanta siguranța marii majorități a protestatarilor care se manifestau pașnic.

În Capitală traficul a fost restricționat pe arterele principale din Piața Victoriei.

Marți dimineață, încă de la ora 10:00, crescătorii de oi s-au strâns în Piața Victoriei din Capitală pentru a protesta față de restricția privind exporturile animale vii, prelungite până la sfârșitul anului în contextul focarelor de Pesta Rumegătoarelor Mici și Variolă Ovină și Caprină.