Ministrul Educației anunță că școlile din România vor primi recomandări pentru situațiile în care sunt semnalate drone

Mihai Dimian, ministrul Educației, a anunțat, marți, că toate unitățile de învățământ din România vor primi, prin intermediul inspectoratelor școlare, un set de recomandări privind modul de acțiune în cazul unor incidente cu drone, după o discuție cu secretarul de stat Raed Arafat.

El a făcut anunțul într-un mesaj publicat pe Facebook.

„În contextul incidentelor recente cu drone, am discutat cu domnul Secretar de Stat Raed Arafat despre necesitatea unui set simplu de recomandări specifice pentru unitățile de învățământ privind modul de acțiune în astfel de situații. Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților. Dimpotrivă, rolul acestui mesaj este să ne asigurăm că fiecare școală știe ce are de făcut în situația puțin probabilă a apariției unui asemenea incident”, a transmis Mihai Dimian.

El a făcut apel la conducerile unităților de învățământ să cunoască procedurile și să le explice elevilor „într-o manieră adecvată vârstei lor, fără a dramatiza”.

„Pregătirea nu înseamnă panică. Înseamnă responsabilitate”, a mai transmis ministrul.

Ce prevăd recomandările transmise de DSU Ministerului Educației

Potrivit documentului transmis Ministerului Educației de Departamentul pentru Situații de Urgență, unitățile de învățământ trebuie să identifice, înainte de primirea unui eventual mesaj RO-ALERT, spațiile de adăpostire, fiind recomandate subsolurile amenajate, încăperile interioare fără ferestre sau cele cu cât mai puține geamuri. În document se precizează că nu trebuie ales ultimul etaj, întrucât acoperișul este primul lovit în cazul unui impact direct.

În cazul primirii mesajului RO-ALERT, activitatea trebuie oprită imediat, iar elevii trebuie conduși calm către spațiile de adăpostire, departe de ferestre, balcoane, uși exterioare, pereți de sticlă și de fațadă.

De asemenea, copiii aflați în curte sau la activități sportive în aer liber trebuie să fie „aduși imediat în cea mai apropiată clădire, pe cel mai scurt traseu”, fără să li se permită să caute obiecte personale.

Elevii nu trebuie să părăsească încăperea până la încetarea oficială a alertei. Profesorii sunt îndemnați să păstreze calmul și să transmită informații clare și concise, evitând comunicarea care ar putea genera panică sau anxietate.

Documentul transmis de Departamentul pentru Situații de Urgență mai precizează că, pentru siguranța elevilor, părinții nu trebuie să își preia copiii de la școală în timpul alertei.

Mesajele RO-Alert s-au înmulțit

În ultima perioadă, autoritățile au emis mai multe mesaje RO-Alert privind pătrunderea unor drone în spațiul aerian al țării. Alertele au fost trimise și în zona Tulcea-Delta Dunării, dar și, recent, în zona Moldovei.

În data de 8 septembrie, o astfel de alertă a fost emisă în cinci orașe din estul României, respectiv Suceava, Botoșani, Iași, Neamț și Vaslui. O dronă a fost detectată în apropiere de Roman. În cele din urmă, drona a părăsit teritoriul României și s-a prăbușit în zona localității Mihăileni Vechi din Republica Moldova, la aproximativ 25 de kilometri est de frontiera cu România.

Pe 12 septembrie, o nouă alertă de dronă a fost emisă pentru județul Botoșani. MApN a anunțat că aparatul de zbor s-a prăbușit într-o localitate din județul Suceava, într-un lan de porumb. A izbucnit un incendiu minor în urma impactului cu solul și s-a format un crater cu diametrul de aproximativ un metru. Nu au fost înregistrate victime.

De asemenea, în ultimele săptămâni, mai multe fragmente de dronă au fost descoperite atât pe litoralul românesc, cât și în Marea Neagră.