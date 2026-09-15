Prima pagină » Politic » Alexandru Rafila: Doar doi din trei copii sunt vaccinați conform schemelor naționale. Nu sunt optimist că situația se va schimba rapid

Alexandru Rafila: Doar doi din trei copii sunt vaccinați conform schemelor naționale. Nu sunt optimist că situația se va schimba rapid

Doar aproximativ doi din trei copii sunt vaccinați conform schemelor naționale, iar Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, spune că nu se așteaptă la o îmbunătățire rapidă a situației. El susține că medicii de familie ar trebui să aibă o responsabilitate clară în identificarea, informarea și recuperarea vaccinărilor restante.
Alexandru Rafila: Doar doi din trei copii sunt vaccinați conform schemelor naționale. Nu sunt optimist că situația se va schimba rapid
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Cosmin Pirv
15 sept. 2026, 21:35, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alexandru Rafila afirmă că rata redusă de vaccinare are cauze multiple, de la dezinformare și probleme administrative apărute mai ales în perioada pandemiei, până la accesul limitat la servicii și educația precară pentru sănătate.

Potrivit fostului ministru, doar aproximativ doi din trei medici de familie sunt implicați activ în Registrul Electronic Național de Vaccinări. El consideră că soluția nu ar trebui să fie una coercitivă, ci să pună accent pe responsabilizarea medicilor de familie față de vaccinarea copiilor din comunitățile pe care le deservesc.

Aceștia ar trebui să cunoască situația copiilor nevaccinați din teritoriul arondat și să aibă responsabilități clare privind informarea, consilierea și recuperarea vaccinărilor restante, afirmă Rafila. El susține că sunt necesare resurse și educație, nu sancțiuni.

Alexandru Rafila: Fiecare copil eligibil să aibă acces la vaccinuri

Fostul ministru a vorbit și despre importanța prevenirii infecției cu virusul sincițial respirator (VSR) la sugari. Potrivit acestuia, prevenția poate începe înainte de naștere, prin vaccinarea maternă în timpul sarcinii, care permite transferul de anticorpi la făt și poate proteja nou-născutul în primele luni de viață.

Alexandru Rafila afirmă că prevenirea formelor severe de infecție poate reduce riscul spitalizărilor și al internărilor în terapie intensivă, cu beneficii atât pentru familii, cât și pentru sistemul sanitar.

„Obiectivul trebuie să fie simplu: fiecare copil eligibil pentru vaccinare să fie identificat, informat și să aibă acces efectiv la vaccinurile care îi pot proteja sănătatea”, a transmis Alexandru Rafila.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu, atac la președintele Nicușor Dan: ”Dacă suntem toți corupți, nu mai este nimeni corupt” / ”Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției”
G4Media
Au apărut imaginile » Fostul superstar din Premier League, prins cu gaz ilariant și un balon dezumflat în Lamborghini: arestat pe loc!
GSP.ro
Lia Olguța Vasilescu, după ce primăria Craiovei a fost dată în judecată de un ONG apropiat de USR: „N-ai cum să fii atât de prost!”
Gandul
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Cancan
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport
Pentagonul a prezentat bilanțul pagubelor suferite de SUA în urma atacurilor iraniene în Orientul Mijlociu
Libertatea
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CSID
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia