Alexandru Rafila: Doar doi din trei copii sunt vaccinați conform schemelor naționale. Nu sunt optimist că situația se va schimba rapid

Alexandru Rafila afirmă că rata redusă de vaccinare are cauze multiple, de la dezinformare și probleme administrative apărute mai ales în perioada pandemiei, până la accesul limitat la servicii și educația precară pentru sănătate.

Potrivit fostului ministru, doar aproximativ doi din trei medici de familie sunt implicați activ în Registrul Electronic Național de Vaccinări. El consideră că soluția nu ar trebui să fie una coercitivă, ci să pună accent pe responsabilizarea medicilor de familie față de vaccinarea copiilor din comunitățile pe care le deservesc.

Aceștia ar trebui să cunoască situația copiilor nevaccinați din teritoriul arondat și să aibă responsabilități clare privind informarea, consilierea și recuperarea vaccinărilor restante, afirmă Rafila. El susține că sunt necesare resurse și educație, nu sancțiuni.

Alexandru Rafila: Fiecare copil eligibil să aibă acces la vaccinuri

Fostul ministru a vorbit și despre importanța prevenirii infecției cu virusul sincițial respirator (VSR) la sugari. Potrivit acestuia, prevenția poate începe înainte de naștere, prin vaccinarea maternă în timpul sarcinii, care permite transferul de anticorpi la făt și poate proteja nou-născutul în primele luni de viață.

Alexandru Rafila afirmă că prevenirea formelor severe de infecție poate reduce riscul spitalizărilor și al internărilor în terapie intensivă, cu beneficii atât pentru familii, cât și pentru sistemul sanitar.

„Obiectivul trebuie să fie simplu: fiecare copil eligibil pentru vaccinare să fie identificat, informat și să aibă acces efectiv la vaccinurile care îi pot proteja sănătatea”, a transmis Alexandru Rafila.