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Ce spune Alexandru Rafila despre un guvern minoritar după decizia UDMR: „Sorin Grindeanu și-a asumat încă de la început această poziție”

Alexandru Rafila, deputat PSD, a vorbit marți despre șansele Guvernului Veștea și despre varianta unui guvern minoritar, după ce UDMR a anunțat că nu intră la guvernare.
Ce spune Alexandru Rafila despre un guvern minoritar după decizia UDMR: „Sorin Grindeanu și-a asumat încă de la început această poziție”
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
16 iun. 2026, 14:24, Politic
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„În primul rând, PSD încă de la începutul acestei crize politice a avut o poziție de flexibilitate și de dialog, ceea ce, din păcate, nu s-a regăsit și la ceilalți parteneri din fosta coaliție. Într-adevăr, a avut loc astăzi ședința UDMR, care a exclus participarea la guvernare a UDMR, și rămâne de văzut care va fi decizia finală care se ia în grupurile parlamentare ale UDMR în ceea ce privește votul din Parlament pentru un eventual guvern condus de premierul desemnat”, a declarat Alexandru Rafila, la Antena 3 CNN.

Rafila: „Cel mai important lucru este să avem un guvern stabil”

Întrebat dacă Guvernul Veștea mai are șanse să treacă, fostul ministru al Sănătății a spus că „este posibil”, în funcție de poziția UDMR la vot, dar a adăugat că România are nevoie de un guvern stabil și credibil.

„Eu cred că, dacă, de exemplu, cei de la UDMR vor avea opțiunea unui vot deschis, sigur că este posibil, dar cred că cel mai important lucru este să avem un guvern, nu neapărat cu orice preț, dar un guvern care să fie stabil, credibil și care să dea României, până la urmă, răspunsuri la grava criză economică în care ne-a adus domnul Bolojan”, a afirmat Rafila.

Varianta unui guvern minoritar

Rafila a vorbit și despre varianta unui guvern minoritar și despre scenariul unei nominalizări a lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

„Din punctul meu de vedere, cred că nu este important cine va face parte din guvernul minoritar. Este important să fie un guvern care să aibă forța, stabilitatea necesară (…) Sorin Grindeanu și-a asumat încă de la început această poziție. Nu a negat niciodată că, dacă va fi nominalizat, nu va încerca să formeze o majoritate”, a declarat Alexandru Rafila.

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