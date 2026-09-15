„Lista studenților”, în Adunarea Națională din Serbia. 250 de candidați la anticipate împotriva partidului lui Vučić

Lista, publicată pe site-ul studențesc blokade.org, include profesori, medici, artiști, activiști, antreprenori, avocați și persoane din toată Serbia, potrivit EUalive.net.

Primul pe listă este Ilija Srdanović, cardiolog și profesor la Facultatea de Medicină din Novi Sad. Printre personalitățile mai cunoscute se numără fostul star al baschetului Dejan Bodiroga, fostul guvernator al Băncii Naționale a Serbiei Dejan Šoškić, inginerul Zoran Đajić, rectorul Universității de Arte Mirjana Nikolić și academicianul Radomir Saičić.

De asemenea, și-au mai exprimat dorința de a candida și sportivul Mihail Dudaš, fostul fotbalist Mirko Poledica și muzicianul Feđa Dimović.

„Ei provin din diferite părți ale Serbiei, din orașe mari și comunități mai mici, din săli de clasă, clinici, birouri, ateliere, instituții culturale și alte locuri în care se poate observa în fiecare zi cum funcționează această țară atunci când instituțiile își fac treaba — și ce se întâmplă când încetează să o mai facă”, potrivit mișcării „Studenții în blocadă”.

Aleși care să ducă la bun sfârșit sarcinile

Studenții sârbi au precizat că nu au căutat persoane „care ar arăta cel mai bine pe un panou publicitar” sau pe cei care „au petrecut ani de zile învățând cum să negocieze un loc pe o listă electorală”, ci persoane despre care „cred că pot intra în instituții, își pot face treaba în mod responsabil și nu vor uita de ce se află acolo”.

„Candidații nu au fost aleși de liderii de partid și nici nu a existat cineva care să alcătuiască o listă într-o cameră și să o anunțe celorlalți. Ei au fost aleși de studenți printr-un proces decizional pe care l-am construit pe parcursul a mai bine de un an de blocaje, plenuri, discuții și muncă comună”, arată organizația studențească.