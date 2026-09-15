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Liderii din domeniul tehnologiei solicită reglementarea inteligenței artificiale

Avertismentele din ce în ce mai urgente ale industriei tehnologice cu privire la potențialele daune ale inteligenței artificiale se lovesc de intransigența politică de la Washington, oferind un nou test al disponibilității și capacității guvernului federal de a confrunta ceea ce ar putea deveni o problemă definitorie a epocii.
Liderii din domeniul tehnologiei solicită reglementarea inteligenței artificiale
Laurențiu Marinov
15 sept. 2026, 15:58, Știri externe
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Președintele Donald Trump conduce opoziția față de apelurile recente ale liderilor din domeniul tehnologiei care solicită o supraveghere guvernamentală sporită, inclusiv Dario Amodei de la Anthropic, Sam Altman de la OpenAI și Elon Musk de la xAI, potrivit AP.

Președintele a respins luni eforturile de limitare a tehnologiei drept „conspirație”. Alți republicani de rang înalt, inclusiv vicepreședintele JD Vance, și-au exprimat prudența. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, s-a supus în mare măsură Casei Albe.

Obama cere un „plan foarte clar” pentru a abordarea  inteligenței artificiale

Între timp, democrații fac presiuni pentru un răspuns mai ferm, reunindu-se marți în Camera Reprezentanților pentru a discuta despre inteligența artificială. Senatorul Bernie Sanders, din Vermont, își va găzdui colegii la o ședință de informare cu experții miercuri. Candidații principali de pe buletinul de vot din acest an, precum senatorul Jon Ossoff din Georgia, fac presiuni pentru acțiuni ample la Washington. Iar fostul președinte Barack Obama îi încurajează pe cei cu aspirații la Casa Albă să dezvolte un „plan foarte clar” pentru a aborda preocupările legate de inteligența artificială.

Amenințări existențiale ale inteligenței artificiale la adresa umanității

Reacțiile contrastante ilustrează o deconectare profundă care apare între un sector tehnologic care avertizează cu privire la amenințările existențiale ale inteligenței artificiale la adresa umanității și un guvern federal care se luptă adesea să îndeplinească funcții de bază sub greutatea partizanatului intens și a presiunii din anul electoral.

„Semnalele pe care le primim de la liderii noștri politici nu reprezintă o înțelegere a crizei în care cred că ne aflăm de fapt”, a declarat Max Stier, președintele și directorul executiv al organizației non-partizane Partnership for Public Service (Parteneriatul pentru Serviciul Public ). El susține, de asemenea că amânarea se va dovedi foarte costisitoare.

 

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