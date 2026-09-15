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Inteligența artificială a ajuns în sălile de judecată din România. Peste 1.000 de săli pot transcrie automat ședințele

Peste 1.000 de săli de judecată și de consiliu din România au fost dotate cu un sistem care permite înregistrarea audio și transcrierea automată a ședințelor cu ajutorul inteligenței artificiale. Noua platformă este utilizată în 245 de instituții judiciare din țară.
Inteligența artificială a ajuns în sălile de judecată din România. Peste 1.000 de săli pot transcrie automat ședințele
imagine ilustrativă/Mediafax Foto
Maria Miron
15 sept. 2026, 14:19, Justiţie
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Ministerul Justiției a anunțat marți finalizarea proiectului prin care a dezvoltat și extins la nivel național sistemele de înregistrare audio și transcriere automată a ședințelor de judecată. Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiectul s-a desfășurat pe parcursul a 32 de luni.

Prin soluția implementată, înregistrările audio realizate în sălile de judecată pot fi transformate automat în text prin tehnologia speech-to-text, reducând timpul necesar transcrierii manuale.

Ministerul Justiției a dezvoltat în cadrul proiectului platforma OPTIMUS, care gestionează întregul proces, de la captarea și înregistrarea sunetului până la procesarea și transcrierea acestuia, identificarea vorbitorilor și stocarea informațiilor.

Inteligența artificială poate identifica și vorbitorii

Una dintre componentele platformei, OPTIMUS ASR, utilizează inteligența artificială pentru transcrierea automată și identificarea persoanelor care vorbesc în timpul ședințelor.

Sistemul include și OPTIMUS Recorder, destinat înregistrării audio, o interfață pentru accesarea și gestionarea funcțiilor platformei și o componentă pentru administrarea și afișarea informațiilor privind ședințele de judecată.

Platforma este conectată și la ECRIS, sistemul informatic prin care sunt gestionate dosarele instanțelor.

Potrivit Ministerului Justiției, în condiții de procesare optimizate, componenta de transcriere automată poate atinge performanțe de până la 100 de ori timpul real, permițând procesarea unor volume mari de conținut audio la nivel național.

Sistemul, testat mai întâi în șase săli

Implementarea a început cu un proiect-pilot în șase săli de judecată, unde au fost testate soluțiile tehnice și a fost stabilită configurația finală.

Ulterior, sistemul a fost extins la nivel național. În prezent, 245 de instituții judiciare și 1.023 de săli de judecată și de consiliu sunt dotate cu infrastructura necesară și integrate în platforma OPTIMUS.

Datele, sub controlul Ministerului Justiției

Platforma este găzduită în centrele de date ale Ministerului Justiției, ceea ce îi permite instituției să păstreze controlul asupra datelor și să dezvolte în continuare sistemul, au comunicat reprezentanții ministerului.

Potrivit acestora, proiectul contribuie la îndeplinirea jalonului 164 din PNRR, referitor la sistemul electronic de management al cauzelor ECRIS V și la transformarea digitală a sistemului judiciar.

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