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Schimbare importantă în instanțe, din 15 septembrie. Cum vor fi repartizate dosarele

Regulile privind repartizarea dosarelor în instanțele din România se modifică începând de marți, 15 septembrie. O hotărâre a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii introduce în regulament referiri explicite la capacitatea de procesare a cauzelor de către instanțe.
Schimbare importantă în instanțe, din 15 septembrie. Cum vor fi repartizate dosarele
Sursa foto: Pexels
Oana Antipa
15 sept. 2026, 08:02, Justiţie
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Hotărârea nr. 1.223 din 19 mai 2026, publicată în Monitorul Oficial la 8 septembrie, intră în vigoare marți, 15 septembrie, și modifică trei prevederi din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești.

Schimbările privesc modul în care dosarele sunt pregătite și transmise pentru repartizarea aleatorie pe completuri, atât în primă instanță, cât și în căile de atac.

Potrivit noilor prevederi, stabilirea obiectului unei cauze se face, de regulă, de către un grefier cu studii superioare, sub coordonarea unui judecător. După atribuirea numărului în sistemul ECRIS, dosarele ajung la personalul responsabil de repartizarea aleatorie, împreună cu dovezile privind modalitatea în care acestea au fost transmise.

Noutatea introdusă expres în regulament este că repartizarea se realizează și cu aplicarea procedurii referitoare la gestionarea activității instanțelor în funcție de capacitatea de procesare a cauzelor, procedură aprobată prin hotărâre a Secției pentru judecători a CSM.

Regula se aplică și cererilor de chemare în judecată

O modificare similară este adusă articolului 107 din regulament. Dosarele care au ca obiect cereri de chemare în judecată sunt transmise persoanei desemnate să efectueze repartizarea aleatorie pe completuri, fiind aplicată și în acest caz procedura privind capacitatea de procesare a cauzelor.

Prin urmare, mecanismul de repartizare aleatorie prevăzut de regulament este corelat, începând din 15 septembrie, cu regulile stabilite de CSM pentru gestionarea volumului de activitate al instanțelor.

Noi prevederi și pentru apeluri și recursuri

Modificarea se aplică și la instanțele de control judiciar. Dosarele ajunse în apel sau recurs vor fi transmise persoanei responsabile de repartizarea aleatorie și repartizate pe completuri cu aplicarea aceleiași proceduri privind capacitatea de procesare.

Rămâne valabilă regula potrivit căreia dispozițiile referitoare la înregistrarea cererilor la prima instanță se aplică în mod corespunzător și căilor de atac, dacă legea nu stabilește altfel.

La instanța de apel sau de recurs se formează în continuare un dosar separat, care păstrează același număr și primește indicativul „A” pentru apel, respectiv „R” pentru recurs. La acesta este atașat dosarul de fond.

Hotărârea a fost adoptată în unanimitate de membrii prezenți ai Secției pentru judecători a CSM și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 764 din 8 septembrie 2026.

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