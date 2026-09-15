Parlamentul ucrainean l-a demis pe procurorul general Kravchenko, pe fondul unui scandal de corupție

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a fost demis, marți, de către Parlamentul țării. Demiterea a fost adoptată fără niciun vot împotrivă, toți cei 317 parlamentari ucraineni votând pentru.

Decizia vine pe fondul unei confruntări între agențiile anticorupție din Ucraina și Parchetul General, care face obiectul unei anchete a Biroului Național Anticorupție (NABU) privind o presupusă grupare criminală care proteja centrele de apeluri frauduloase și ajuta la spălarea a milioane de grivne, scrie The Kyiv Independent.

NABU și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au declarat că anunțul lui Kravchenko privind acuzațiile aduse șefului NABU făcea parte dintr-un efort mai amplu de a submina independența agențiilor anticorupție.

Chiar înainte de vot, Kravchenko i-a îndemnat pe parlamentari să nu voteze sub „presiune”, subliniind totodată că „nu a semnat nicio decizie procedurală motivată politic” împotriva acestora.

„Nu am semnat nicio decizie procedurală motivată politic, nici în ceea ce privește reprezentanții opoziției, nici membrii partidului politic de la guvernare”, a declarat el, potrivit sursei citate.

În seara de 13 spre 14 septembrie, Ruslan Kravcenko a părăsit țara. Publicația Ukrainska Pravda a relatat că procurorul general a plecat la Paris pentru cinci zile pentru a participa la un eveniment privind copiii din Ucraina.