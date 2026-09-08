Procurorul general al Ucrainei și-a dat demisia. Ce motive invocă

„Aceasta este o decizie politică și am luat-o în mod conștient. Nu vreau ca funcția de procuror general să fie folosită ca instrument al confruntării politice”, a transmis Kravcenko într-un mesaj publicat luni seară pe Telegram, fără să ofere alte detalii, scrie Reuters.

Kravcenko le-a mulțumit președintelui Volodimir Zelenski și Parlamentului ucrainean, Rada Supremă, și le-a cerut să accepte demisia sa.

Procurorul general al Ucrainei respinge acuzațiile privind o rețea infracțională

Anunțul vine la scurt timp după ce agențiile anticorupție din Ucraina au anunțat o anchetă privind o presupusă organizație criminală implicată în administrarea unor centre de apel frauduloase.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au declarat săptămâna trecută că au descoperit o astfel de organizație, despre care susțin că ar fi fost coordonată de un oficial din cadrul Procuraturii Generale.

Kravcenko a negat că ar fi fost implicat în presupusa schemă și a precizat că poziția sa cu privire la acuzații nu s-a schimbat.

„Poziția mea cu privire la acuzații rămâne neschimbată”, a transmis procurorul general al Ucrainei.

Demisia procurorului general al Ucrainei vine după alte schimbări la vârful puterii

Demisia lui Ruslan Kravcenko se înscrie într-o serie de schimbări produse în ultimele luni în rândul oficialilor de rang înalt de la Kiev.

În luna iulie, Volodimir Zelenski l-a susținut pe Sergii Korețki, șeful companiei energetice de stat Naftogaz, pentru funcția de prim-ministru al Ucrainei, după demisia Iuliei Sviridenko.

Mandatul acesteia a coincis cu un scandal de corupție care a implicat mai multe persoane aflate în funcții importante. Sviridenko nu a fost acuzată de implicare, însă criticii au susținut că nu a luat suficiente măsuri pentru eliminarea persoanelor suspectate de corupție din structurile statului.

Schimbări și la conducerea Ministerului Apărării

Tot în iulie, Zelenski l-a înlocuit pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, la doar șase luni după numirea acestuia.

Fedorov era cunoscut drept un susținător al reformării armatei ucrainene, însă ar fi intrat în conflict cu generali de rang înalt în privința strategiei militare și a procedurilor de achiziții.