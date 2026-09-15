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Prefectul Capitalei, după protestul fermierilor: „O asemenea organizare nu o fac oierii”

La finalul unei zile extrem de tensionate, Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, pune sub semnul întrebării modul în care a fost organizat protestul fermierilor din București și spune că imagini surprinse cu drona ar sugera altceva.
Prefectul Capitalei, după protestul fermierilor: „O asemenea organizare nu o fac oierii”
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Luiza Moldovan
16 sept. 2026, 01:51, Social
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Protestul fermierilor din Piața Victoriei s-a încheiat după o zi tensionată, cu îmbrânceli între manifestanți și jandarmi, gaze lacrimogene, trafic blocat și zeci de persoane duse la poliție.

La finalul zilei, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a pus sub semnul întrebării modul în care s-au desfășurat incidentele și a spus că imaginile filmate de sus i-au atras atenția asupra mișcării mulțimii.

Al cui a fost protestul de astăzi? Al oierilor, sabotați de huligani? Sau al huliganilor, organizați de ceva timp, în care oierii au fost păcăliți?”, a scris Andrei Nistor într-un mesaj publicat în noaptea de marți spre miercuri.

„De la nivelul solului, nu e vizibil”

Prefectul a povestit că a urmărit protestul din centrul de comandă al Jandarmeriei și că imaginile surprinse de dronă i-au oferit o perspectivă diferită asupra evenimentelor.

Când era un incident mic într-un loc, jumătate din piață se mișca acolo. De la nivelul solului nu e vizibilă o asemenea organizare. Când însă privești în ansamblu, de sus, totul devine clar”, a transmis Nistor.

El a susținut că o asemenea mobilizare nu ar fi caracteristică unor oameni veniți să protesteze pașnic.

O asemenea organizare nu o fac oierii veniți să protesteze pașnic!”, a mai spus prefectul.

Informații de context

Oierii și alți fermieri s-au adunat marți în Piața Victoriei pentru a cere soluții la problemele din agricultură.

Printre principalele revendicări s-au numărat reluarea exporturilor de ovine și caprine, despăgubirile pentru animalele sacrificate și măsurile luate în contextul focarelor de pestă sau variolă ovină.

Pe parcursul zilei, situația a devenit din ce în ce mai tensionată.

Mai mulți participanți au forțat cordonul de jandarmi, iar unii au aruncat obiecte către forțele de ordine. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene și au dus mai multe persoane la secțiile de poliție.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, 47 de persoane care au comis fapte antisociale au fost conduse la poliție. Zece jandarmi au fost răniți, iar patru dintre ei au ajuns la spital pentru îngrijiri suplimentare. Au fost aplicate și 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei.

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