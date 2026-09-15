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Imaginile nopții în Piața Victoriei: Mai mulți protestatari dorm pe caldarâm

Mai mulți participanți la protestul de marți din Piața Victoriei au ales să-și petreacă noaptea dormind direct pe caldarâm, în zone din preajma Guvernului.
Imaginile nopții în Piața Victoriei: Mai mulți protestatari dorm pe caldarâm
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Rareș Mustață
Luiza MoldovanRareș Mustață
16 sept. 2026, 02:28, Social
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Imagini mai puțin obișnuite, de după protestul fermierior, surprinse noaptea târziu de Mediafax: mai mulți protestatari au ales să înnopteze pe spațiile verzi din zonele adiacente clădirii Guvernului.

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Oameni veniți din mai multe zone ale țării dorm pe jos, direct pe asfalt, în Piața Victoriei, în timp ce alții și-au întins hainele pe spațiul verde dimprejurul Muzeului Antipa.

Evident că, pentru ei, protestul nu a fost doar o oprire de câteva ore.

De altfel, mai mulți protestatari au spus, înaintea evenimentelor de marți, că sunt pregătiți să rămână în București mai multe zile, până când vor obține răspunsuri la revendicările lor.

Fotografiile cu fermierii întinși pe asfalt surprind finalul unei zile lungi: oameni obosiți, în mijlocul Pieței Victoriei, care au ales să rămână acolo după ce protestul a degenerat în confruntări.

Protestul s-a încheiat în jurul orei 22:30.

Informații de context

Protestul anunțat de fermieri pentru marți, 15 septembrie 2026 a degenerat destul de rapid în violențe și distrugeri.

Potrivit Jandarmeriei, aproximativ 26 de persoane au fost duse la sediile de poliție, în timp ce alte 24 (dintre care 8 jandarmi) au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Fermierii vor ridicarea restricțiilor privind exporturile de animale vii, prelungită până la sfârșitul lui 2026, în contextul mai multo focare de pestă ovină și caprină.

Alte solicitări: restricțiile sanitare să fie aplicate în funcție de zonele în care sunt identificate focarele, iar nu pe întreg teritoriul țării, demisia președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, în legătură cu modul de gestionare a situației epidemiologice.

Fermierii vor despăgubiri acordate pentru culturile afectate de secetă.

Ei reclamă nivelul scăzut al compensațiilor și numărul agricultorilor care ar urma să beneficieze de acestea.

Lista problemelor reclamate de sector mai cuprinde prețurile reduse obținute pentru produsele agricole, costurile ridicate cu carburanții, importurile de cereale din Ucraina și birocrația.

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