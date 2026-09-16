Un antibiotic utilizat pentru pneumonie și infecții urinare, asociat cu un risc mai mare de deces

O nouă analiză publicată în JAMA Network Open, citată de Fox News, a reevaluat siguranța cefepimului, după ce cercetătorii au analizat date din 110 studii clinice randomizate, care au inclus în total 22.608 pacienți. Cefepimul este un antibiotic cu spectru larg utilizat pentru tratarea unor infecții bacteriene grave, inclusiv pneumonie, infecții urinare și meningită. Medicamentul este folosit și în cazul neutropeniei febrile, o situație medicală de urgență în care pacientul are febră și un număr foarte scăzut de globule albe care luptă împotriva infecțiilor.

Diferența observată în numărul de decese

În grupul tratat cu cefepim au fost înregistrate 778 de decese în rândul celor 11.726 de pacienți, adică 6,6%. În grupul care a primit alte antibiotice din aceeași clasă, au fost 674 de decese din 10.882 de pacienți, adică 6,2%. Analiza statistică a indicat o probabilitate de 94,4% ca cefepimul să fie asociat cu o probabilitate mai mare de deces decât celelalte antibiotice beta-lactamice analizate.

Atunci când cercetătorii au analizat separat cele 73 de studii publicate în reviste evaluate de specialiști, asocierea a fost și mai puternică. Probabilitatea estimată a unui risc mai mare de mortalitate a ajuns la 98,6%.

Totuși, rezultatele nu înseamnă că cefepimul provoacă în mod direct aceste decese. În analiza tuturor studiilor, estimarea efectului a fost un odds ratio de 1,10, iar intervalul credibil de 95% a fost 0,98-1,24. Cercetătorii descriu rezultatul drept un semnal de siguranță care necesită o interpretare atentă.

Semnalul este mai puternic la adulți

Asocierea observată a fost mai evidentă la adulți decât la copii și a fost deosebit de pronunțată în cazul pacienților tratați pentru neutropenie febrilă. Această categorie de pacienți este însă și una dintre cele mai vulnerabile. Neutropenia febrilă poate apărea, de exemplu, la persoane cu imunitatea sever afectată, iar infecția în sine poate reprezenta un risc major pentru viață. Tocmai de aceea, cercetătorii subliniază că datele nu permit stabilirea unei cauze directe a deceselor.

Problema ar putea fi și doza

Una dintre explicațiile discutate este dozarea dificilă a cefepimului. O doză prea mică poate să nu controleze suficient infecția. În schimb, concentrații prea mari ale medicamentului pot crește riscul unor efecte toxice. Cefepimul poate provoca, în special la pacienții vârstnici sau la cei cu probleme renale, reacții neurologice precum confuzie, alterarea stării de conștiență sau convulsii.

Un comentariu publicat în aceeași ediție a JAMA Network Open susține că problema ar putea fi mai degrabă legată de dozare decât de medicament în sine. Autorii comentariului arată că cefepimul rămâne un antibiotic util și că sunt necesare cercetări privind dozele optime.

Cercetătorii nu recomandă renunțarea la antibiotic

Autorii studiului nu spun că cefepimul trebuie retras sau că pacienții ar trebui să înceteze tratamentul. Dimpotrivă, concluzia este că rezultatele ar trebui să determine o reevaluare atentă a modului în care este utilizat medicamentul și să stimuleze noi cercetări privind eficiența și siguranța dozării.

Studiul are și limite importante. Cercetătorii au combinat studii realizate în perioade diferite, pe categorii diferite de pacienți și cu scheme de tratament și antibiotice comparatoare diferite. Unele cercetări analizate datează de câteva decenii. În plus, includerea unor studii nepublicate furnizate de FDA a redus semnalul observat în literatura publicată. Autorii au evaluat nivelul general de certitudine al dovezilor ca fiind moderat, invocând inclusiv diferențele dintre studii și posibilitatea unui bias de publicare.