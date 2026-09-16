Doliu în familia lui Ronald Koeman. Fostul selecționer al Olandei a anunțat moartea soției sale

„Cu profundă tristețe, dar și cu multă mândrie și iubire, ne luăm rămas-bun de la minunata mea soție, scumpa noastră mamă și bunică”, a scris Koeman într-o postare pe Instagram, alături de o fotografie alb-negru în care apare împreună cu soția sa, alături de care a fost timp de 41 de ani.

Koeman a pregătit naționala Olandei la Cupa Mondială din acest an și declara în luna iunie, înaintea meciului de debut al echipei, că speră ca Bartina să poată întrerupe pentru o săptămână tratamentul pe care îl urma pentru recidiva cancerului la sân și să călătorească în Statele Unite în cazul în care echipa sa ar fi ajuns în finală.

Fostul fundaș al Barcelonei a demisionat din funcția de selecționer al Olandei după ce echipa a fost eliminată de Maroc în faza șaisprezecimilor, invocând și boala soției sale printre motivele deciziei.

Koeman a avut două mandate pe banca naționalei Olandei, iar între acestea a antrenat Barcelona în sezonul 2020-2021. De-a lungul carierei, a mai pregătit cluburi din Olanda, Anglia, Portugalia și Spania.

Considerat unul dintre cei mai buni fundași ai generației sale, Koeman a fost un jucător important al naționalei Olandei care a câștigat Campionatul European din 1988 și a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu PSV Eindhoven și Barcelona.

El a marcat golul victoriei pe stadionul Wembley, în 1992, când Barcelona a devenit pentru prima dată campioana Europei.