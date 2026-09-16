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Șumudică pune capăt speculațiilor privind FCSB: „Gândul, energia și inima mea sunt aici, la CFR”

Marius Șumudică a transmis miercuri un mesaj prin care spune că vrea să încheie speculațiile privind o posibilă plecare la FCSB. Antrenorul spune că este concentrat pe CFR Cluj și pe relația cu suporterii clubului.
Șumudică pune capăt speculațiilor privind FCSB: „Gândul, energia și inima mea sunt aici, la CFR”
DAN HORIA TAUTAN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
16 sept. 2026, 22:12, Sport
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„Prin acest mesaj doresc să închei, o dată pentru totdeauna, toate discuțiile privind o presupusă dorință a mea de a antrena FCSB. Gândul, energia și inima mea sunt aici, la CFR, alături de oamenii care cred în mine și în care cred și eu”, susține antrenorul într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a clubului CFR Cluj.

El adaugă că a fost întrotdeauna „trup și suflet” pentru echipa lui, indiferent unde a fost.

„Nu am știut niciodată să fac această meserie pe jumătate. Au fost ani în care am petrecut mai mult timp la stadion decât acasă, iar jucătorii pe care îi întâlneam în fiecare dimineață au devenit, în multe momente, familia mea. Am împărțit cu ei bucuria victoriilor, dar și tăcerea grea a înfrângerilor. Doar așa am reușit să construiesc și să obțin rezultate: prin unitate, prin muncă și prin seriozitate. Nu există alt drum”, mai transmite Șumudică.

El arată că este acum antrenorul echipei CFR Cluj, un club care i-a oferit respect, încredere și unitate.

Marius Șumudică vorbește și despre suporterii care îl emoționează.

„Galeria CFR îmi scandează numele indiferent că jucăm acasă sau în deplasare. M-au aplaudat inclusiv atunci când am venit în Gruia din postura de antrenor al echipei adverse, iar pentru mine acest lucru spune foarte mult. Pentru un antrenor, nu există recunoaștere mai mare decât aceasta. Vă spun sincer: în acest moment al vieții mele, acest lucru valorează pentru mine la fel de mult precum câștigarea unui trofeu”, mai susține Marius Șumudică.

Acesta a revenit la CFR Cluj în august 2026. În primul său mandat la club, Șumudică a condus echipa în 15 partide, bifând 9 victorii și contribuind la calificarea în grupele UEFA Conference League.

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