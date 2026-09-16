Când vor putea românii să încheie contracte pentru gaze direct cu Romgaz? Cel mai mare producător național face un nou demers pentru demararea furnizării pentru populație

Conducerea Romgaz, cel mai mare producător național de gaze, dar și furnizor, precum și producător și furnizor de energie electrică, are în plan startul furnizării pentru consumatorii casnici după ce actualul act normativ care a instituit un mecanism de stabilire a prețului va expira, adică, teoretic, din 1 aprilie anul viitor.

Este vorba de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienților casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, adoptată de Cabinetul Bolojan pe 5 martie, după expirarea fostei scheme de plafonare și compensare a gazelor naturale. Prin acest act normativ, producătorii de gaze naturale vând cantitățile destinate populației la un preț fix de 110 lei/MWh, față de 120 de lei/MWh anterior, tarifele de transport și distribuție sunt fixe, reglementate prin metodologie ANRE, iar componenta de furnizare este plafonată la maximum 15 lei/MWh.

Motivul principal al reglementării a fost faptul că prețurile finale la gaze naturale publicate de principalii furnizori pentru clienții casnici se situau la acea vreme peste nivelul plafonat prin OUG nr. 6/2025 până la 31 martie 2026, generând riscuri privind menținerea accesibilității energiei pentru populație.

Angajări blocate

Pe lângă efectele OUG nr.12/2026, conducerea Romgaz nu poate, în prezent, să opereze departamentul dedicat furnizării din cauza prevederilor „ordonanței-trenuleț” de la finalul anului trecut, OUG 89/2025.

Aceasta împiedică societățile de stat ca în 2026să își crească personalul, dar și cheltuielile de natură salarială aferente, față de anul trecut, cu excepția cazului în care este vorba de dezvoltarea activității, după aprobarea unui memorandul în Guvern pe baza unei „analize temeinic justificate”.

Conducerea companiei a reușit să obțină pentru angajați o creștere salarială de 6,5%, printr-un memorandum adoptat pe 8 mai, dar nu și creșterea efectivului de angajați, care este în prezent de 5.292.

„Departamentul este înființat din anul 2025, însă numericul de personal efectiv este în acest moment subdimensionat față de necesarul real pentru a putea funcționa în parametri. Dată fiind necesitatea de a ocupa aceste posturi am înaintat către Ministerul Energiei un memorandum spre aprobare”, a declarat Răzvan Popescu pentru Mediafax.

Conform documentelor publicate pe site, Romgaz a derulat încă din decembrie anul trecut concursuri pentru departamentul de furnizare și chiar a declarat admiși candidații care au trecut de toate probele.

Conform documentelor, pentru Direcția Furnizare Piață Retail au fost declarați admiși 72 de angajați la nivel național, dintre care: