Ultimatum comercial pentru China. Sefcovic: Europa vrea rezultate concrete până în octombrie

Comisarul european pentru Comerț și Securitate Economică, Maroš Šefčovič, pregătește o deplasare la Beijing la începutul lunii octombrie și spune că trebuie să se întoarcă de acolo cu indicii clare că relația comercială dintre cele două mari economii poate fi reechilibrată.

Declarațiile vin în aceeași zi în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat în discursul privind Starea Uniunii că deficitul comercial al UE cu China, ajuns la aproximativ un miliard de euro pe zi, este „nesustenabil” și că Europa resimte deja efectele unui „al doilea șoc chinezesc”, prin pierderea capacităților industriale.

„Este vorba despre viitorul industriei europene, despre viitorul fabricilor europene și despre mii de locuri de muncă”, a explicat Šefčovič, întrebat de Mediafax ce ar trebui să obțină Bruxelles-ul de la Beijing pentru ca dialogul să continue în locul unei escaladări a măsurilor comerciale.

Comisarul a subliniat că relația cu China nu mai poate fi privită ca o simplă negociere tehnică între două blocuri comerciale.

„Acestea au devenit negocieri foarte politice”, a spus el, arătând că liderii statelor membre urmăresc direct rezultatele discuțiilor.

Bruxelles-ul vrea semnale clare de la Beijing

Šefčovič a precizat că nu se așteaptă ca toate problemele dintre UE și China să fie rezolvate în timpul vizitei sale la Beijing, programată pentru începutul lunii octombrie.

În schimb, Bruxelles-ul vrea dovezi că negocierile se îndreaptă spre rezultate concrete.

„Știu că nu vom putea rezolva totul la începutul lunii octombrie. Dar cred că este foarte important să ne întoarcem de la Beijing cu indicii clare că negocierile conduc către rezultate pozitive, că direcția este una pozitivă și că aceste discuții vor produce rezultate materiale”, a declarat comisarul european.

Comisia lucrează, potrivit acestuia, pe trei mari dosare.

Primul privește creșterea puternică a exporturilor chineze către piața europeană.

„Trebuie să vedem ce putem face de ambele părți pentru a aborda acest val de exporturi din China către Uniunea Europeană, care face foarte multe industrii și foarte mulți lideri politici nervoși”, a spus Šefčovič.

Datele UE arată dimensiunea problemei. Surplusul comercial al Chinei în relația cu Uniunea Europeană a ajuns în 2025 la 360,6 miliarde de euro, în creștere cu 15% față de anul anterior, iar în prima jumătate a lui 2026 dezechilibrul s-a adâncit cu încă aproximativ 9%. Printre categoriile pentru care exporturile chineze către Europa au crescut puternic se numără textilele, produsele chimice, materialele plastice, utilajele, bateriile și automobilele electrice și hibride.

UE cere și acces mai bun pentru companiile europene în China

Al doilea punct al negocierilor este accesul exportatorilor europeni la piața chineză.

Šefčovič spune că Bruxelles-ul a transmis Beijingului o serie de propuneri privind regimurile tarifare, autorizațiile și alte bariere care îngreunează vânzarea produselor europene în China.

Comisia reclamă de mai mult timp o evoluție dezechilibrată: în timp ce exporturile chineze către Europa cresc, cota companiilor europene pe piața chineză scade. În iunie, după discuțiile cu ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao, Šefčovič avertiza deja că un deficit comercial de peste 360 de miliarde de euro nu poate continua pe termen mediu și lung.

Al treilea dosar privește controalele chineze la export și sistemul de licențe, cu impact direct asupra aprovizionării industriei europene.

UE cere mai multă predictibilitate și stabilitate pentru companiile europene care au trecut deja prin procedurile de certificare și autorizare.

Problema este deosebit de sensibilă în cazul materiilor prime critice. China a introdus în aprilie 2025 restricții la export pentru anumite pământuri rare, iar Bruxelles-ul încearcă de atunci să obțină garanții că firmele europene nu vor rămâne fără materiale esențiale pentru industria auto, electronică sau de apărare.

Ursula von der Leyen: „Al doilea șoc chinezesc este deja aici”

Mesajul lui Šefčovič a venit la doar câteva ore după unul dintre cele mai dure avertismente privind China formulate de Ursula von der Leyen în discursul anual despre Starea Uniunii, susținut miercuri în Parlamentul European de la Strasbourg.

Președinta Comisiei a spus că deficitul comercial al UE cu China a ajuns la aproximativ un miliard de euro pe zi și că situația a atins un „punct de cotitură”.

„Unii spun că al doilea șoc chinezesc se apropie. Dar el este deja aici”, a declarat von der Leyen, legând valul de importuri și supracapacitatea industrială chineză de fenomenul de dezindustrializare din unele regiuni europene.

Șefa Comisiei a avertizat că Bruxelles-ul este pregătit să recurgă la instrumentele pe care le are la dispoziție dacă dialogul nu produce rezultate.

„Vom folosi toate instrumentele de care dispunem pentru a ne reechilibra relația. Vorbele sunt bune. Dar faptele sunt mai bune”, a spus von der Leyen.

Presiunea asupra Comisiei crește

Presiunea politică asupra executivului european este tot mai mare. Liderii UE au cerut încă din iunie Comisiei să obțină rezultate din negocierile cu Beijingul și să se asigure că Uniunea dispune de suficiente instrumente pentru a-și apăra industria.

În paralel, mai multe state europene analizează măsuri de protecție împotriva creșterii importurilor în sectoare vulnerabile. Franța și Italia, alături de Germania, au susținut discuții privind posibile măsuri de salvgardare pentru produse chimice și materiale plastice, sectoare afectate atât de costurile ridicate ale energiei în Europa, cât și de intensificarea importurilor ieftine, în special din China.

Šefčovič a insistat însă că Bruxelles-ul vrea mai întâi să testeze dacă mecanismul de negociere cu Beijingul poate produce efecte.

Comisarul a anunțat continuarea contactelor la nivel politic și tehnic înaintea deplasării sale în China.

În final, obiectivul este ca liderilor europeni să le poată fi prezentată o evaluare clară a progreselor făcute.

„Dialogul și negocierile sunt foarte importante, dar, în final, ceea ce va conta sunt rezultatele și lucrurile concrete”, a transmis comisarul.