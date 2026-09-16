Inundațiile din Nepal: Bilanțul persoanelor dispărute depășește pragul de 6.000

Numărul persoanelor dispărute în Nepal în urma inundațiilor produse pe 26 august a crescut de la 5.179 la 6.150, potrivit autorității nepaleze pentru gestionarea dezastrelor, notează AFP.

Numărul cadavrelor recuperate în Nepal a ajuns la 1.403, dintre care 105 au fost identificate. În China, autoritățile au raportat 43 de decese și 519 persoane dispărute.

Astfel, bilanțul cumulat al dezastrului produs în zona de frontieră dintre Nepal și China este de 1.446 de morți și cel puțin 6.669 de persoane dispărute. Printre persoanele dispărute se află și câteva sute de cetățeni străini, inclusiv turiști și pelerini.

Dezastrul a început miercurea trecută, pe 26 august, în urma cedării rocii de bază de sub un ghețar din regiunea montană.

Colapsul a provocat un cutremur cu magnitudinea de 5.2, iar fluxul masiv de roci, gheață și apă a crescut rapid debitele râurilor din văile din Tibet și Nepal, măturând locuințe, clădiri, drumuri și poduri.

Guvernul nepalez a indicat temperaturile globale în creștere și efectele acestora asupra ghețarilor din Himalaya drept un factor important în amplificarea riscurilor asociate acestor fenomene.

Premierul nepalez Balendra Shah urmează să efectueze săptămâna viitoare prima sa vizită externă în calitate de șef al guvernului, pentru a aborda problema în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Autoritățile de la Kathmandu estimează că valoarea reconstrucției în urma inundațiilor va ajunge la aproximativ 4,78 miliarde de dolari.