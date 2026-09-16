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Fotbal și diplomație la Liverpool. Premierii Marii Britanii și Canadei vor merge la un meci al lui Everton

Premierul britanic Andy Burnham îl va primi miercuri pe omologul său canadian, Mark Carney, la un meci de fotbal, cei doi lideri având în comun pasiunea pentru Everton.
Fotbal și diplomație la Liverpool. Premierii Marii Britanii și Canadei vor merge la un meci al lui Everton
Iulian Moşneagu
16 sept. 2026, 19:04, Știri externe
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Burnham a devenit premier în iulie, iar în prima sa convorbire cu Carney, două zile mai târziu, i-a promis că îi va „întinde covorul albastru”, o trimitere la culoarea tradițională a echipamentului lui Everton, și că îl va invita la un meci, relatează Reuters.

Cei doi lideri vor avea discuții bilaterale la Liverpool înaintea partidei. Printre subiecte se vor afla probabil apropierea de Europa, consolidarea NATO și dezvoltarea schimburilor comerciale.

După aceea, timp de 90 de minute, Burnham și Carney vor avea un alt obiectiv comun: victoria lui Everton în fața lui Wolverhampton Wanderers, în turul al treilea al Cupei Ligii Angliei.

Everton, unul dintre cluburile fondatoare ale Football League în 1888, este una dintre echipele de tradiție ale fotbalului englez. Clubul nu a mai câștigat un trofeu important de peste trei decenii, dar are în palmares nouă titluri de campioană, fiind printre cele mai titrate echipe din Anglia.

Burnham a vorbit în repetate rânduri despre pasiunea sa pentru Everton și merge la meciurile echipei încă din copilărie. El a continuat să meargă la mecirui atunci când programul i-a permis, inclusiv după ce a devenit premier.

Carney a spus că pasiunea sa pentru Everton i se datorează și verilor săi din Liverpool. El a mai asistat în trecut la meciurile echipei, mai ales în perioada în care a locuit în Marea Britanie, timp de șapte ani, cât a fost guvernator al Băncii Angliei.

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